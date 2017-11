Irritert Northug vraket: - Jeg tror du skjønner hvordan Petter reagerer på dette

langrenn

De som hadde håpet å se Northug i verdenscupåpningen i finske Ruka til helgen, blir skuffet. Mandag bekrefter Norges Skiforbund hvem som får gå i langrennsåpningen, og Northug er ute i kulden.

Landslagssjef Vidar Løfshus forklarer vrakingen slik, i et intervju som forbundet har lagt ut på Facebook:

– Beklageligvis har Petter etter at han var i Val Senales i høst havnet i en situasjon der han har følt seg litt «ruskat». Det endte med en liten forkjølelse forrige uke.

– Vi har hatt gode møter med Petter, senest i Val Senales, og da var avtalen at han skulle prøve seg frem i Bruksvallarna forrige helg og på Beitostølen nå sist helg. Når Petter ikke fikk gjort det, og vi ikke har fått sett ham i aksjon, så kan ikke vi ta ham ut på bakgrunn av det som ikke har skjedd i høst. Beklageligvis blir da Petter hjemme under Ruka, sier Løfshus.

Møte søndag kveld

Northug fikk beskjeden søndag kveld.

– Vi hadde senest i går kveld et møte med Petter. Petter er selvsagt uenig i uttaket. Men vi tror det er bra for ham rent fysiologisk å få trent og forberedt seg videre mot resten av sesongen. sier Løfshus.

– Vi har forklart ham at de forklaringene som ligger til grunn nå, ikke stenger noe som helst på veien frem mot OL. Allerede på Lillehammer får vi sett Petter i forhåpentlig godt, gammelt slag. Nå får han brukt de neste 14 dagene på å få trene godt. Det tror vi hjelper Petter veldig godt på vei, selv om han er uenig i dette uttaket. Han er ambisiøs og veldig, veldig giret på å komme seg til OL, sier landslagssjefen videre.

– Synes det er rart

Northug-leiren er skuffet, sier trener Stig Rune Kveen.

– Hvordan reagerte Petter på vrakingen?

– Det tror jeg du skjønner, sier Kveen til Adresseavisen.

Northug ble syk sist uke og kunne ikke gå på Beitostølen som planlagt.

– Han fikk ikke gått som ønskelig på Beitostølen. Men han er friskmeldt og klar til å gå skirenn. At han ikke er blant de ti som er i troppen, synes vi er rart med tanke på at ingen vet bedre enn Petter hva som skal til for å lykkes i mesterskap, sier Kveen.

Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh var forhåndsuttatt.

De fem siste plassene går til Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

Landslagstrener Tor Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus hadde på forhånd varslet at Northug måtte prestere på Beitostølen.

I Ruka er det klassisk sprint fredag, 15 kilometer intervallstart lørdag og jaktstart søndag.

Uttak menn:

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Pål Golberg, Gol IL

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Kvinner: