Ny serie vil lære barn om overgrep

forside

Serien «kroppen min eier jeg» består av fire tegnefilmer og er produsert av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Filmene sendes på NRK Super under deres temadager om seksuelle overgrep 6., 7., og 8. november.

– Målet med serien er å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og grenser, slik at de skal kunne forstå dersom de utsettes for et overgrep, sier Marianne Müller, regissør i Bivrost Film.

– For å få flere utsatte barn til å varsle er det helt nødvendig at de får grunnleggende kunnskap om tematikken, sier Trond Jacobsen, også regissør i produksjonsselskapet.

Bivrost film og Redd Barna er glade for at filmene skal sendes på NRK Super, slik at flest mulig barn får sett de. Serien er finansiert av Ekstrastiftelsen, Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Viken Filmsenter.

– Å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, at det er viktig og riktig å si ifra. Denne kunnskapen gir også barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser, sier Hildri Gulliksen, sjefredaktør i NRK Super.

(©NTB)