Fisket, teltet og besøkte bjørnegraver

Billedserier

Vi var 17 stk som dro fra Skjervøy med hurtigbåt søndagskveld, og ble tatt imot på Spildra av Trond Isaksen og Sigrid Iversen.

Vi laga camp ved en gamme som ble bygd i 1999, og den ble bygd der de fant utgravde gammetufter fra seinmiddelalderen. Et veldig fint område, med muligheter for stangfiske.

Dagen etter startet vi på Kulturstien med masse spennende å se og høre. Trond og Sigrid guidet oss gjennom hele løypa.

Det første vi fikk se, var en samisk grav ved et veldig spesielt berg som kalles Silkeberget. Der lå ei jente på ca 7 år som antagelig var gravlagt i en pulk, og en voksen mann. Det lå hodeskalle og beinrester inne i hula.

Så kom vi til et offersted, som åpenbart har vært en samisk offerplass. Den er 3 meter i diameter og ca 1 meter dyp. I ura ovafor står en steinsøyle som har vært en hellig stein.

Vi var også innom en brennofferplass, med flere røyser og mulige graver. Der var også en grav med rester av sau, som har vært ofret.

Det er mange kvæntufter fra tidlig på 1700 tallet, og rekker med rektangulære hustufter fra tidlig metalltid eller bronsealder. Det var også flere gammetufter i området.

Vi så også en mengde hustufter helt fra yngre steinalder, og det gravd ut ei gammetuft fra 1400-1500 tallet. Like innafor døra på gammen var en offerplass, hvor de fant rester av et lam som var blitt ofret for ca 500 år siden.

Vi kom til en gravhaug hvor det var et gravrom med beinrester etter en mann som døde i 40 års alderen. Flere funn viser til tidsrommet mellom 350-550 e.Kr. Dette er den østligste graven av denne typen og fra denne tiden som er funnet i Norge.

Ned mot sjøen ligger en stor nausttuft. Den er hele 18 meter lang, Ved siden av er det tre hellegroper som trolig ble brukt til koking av spekk. Disse er trolig av samisk opphav. Kanskje var det en norrøn handelsstasjon her, hvor de handlet med samene i tida rundt 500 e.Kr.

Statsminister Nygaardsvold satte igang bygging av en kjerrevei fra Skaga og innover, men så kom 2.verdenskrig og det ble slutt på bygginga. Vi gikk over denne veien for å komme til Skaga, som var «sentrum» på Spildra i gamle dager. Der er det 4-5 store tufter som er 1,5meter dype.

Fra Skaga gikk vi til Skagevågen. Ei bukt med fin sandstrand. Der laget vi bål og kosa oss med mat og drikke. En del av 4Herne måtte ut i sjøen for å kjenne på temperaturen i vannet. Etter en lang pause der, gikk noen av oss videre og kom til prestesteinen. Den er en gammel samisk offerstein, og det lå både penger og sjokolade ved og på steinen.

Like bortafor og gjennom et «dramatisk» terreng, kom vi til bjørnegravene. Der fikk vi se to graver med beinrester og ei grav med hodeskalle og bein fra bjørn. Disse gravene er fra 1000-1300 e.Kr. Dette er den største konsentrasjonen av bjørnegraver som er kjent i hele Norden. Bjørnene ble gravlagt langt fra folk, slik at de ikke ble forstyrret og hevnet seg.

Da vi kom tilbake til Skagevågen, hadde de som ventet der, laget en egen offerplass, og ofret en av 4Herne i samme slengen.

Vel tilbake til campen, slappet vi av og fisket litt før vi tok kvelden.

Dagen etter var det opprydding og hjemreise, og det var en trøtt gjeng, full av nye inntrykk som gikk på hurtigbåten på Spildra på tur hjemover. Vi takker Trond og Sigrid for et flott opphold på Spildra. Dette er virkelig å anbefale.

Troms fylke har bidratt med midler slik at denne turen ble en realitet.