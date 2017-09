Små finesser skal gi bilister en sikrere og enklere hverdag.

Et kaos av løs frukt, grønnsaker og egg rullende rundt i bagasje­rommet etter at du kommer hjem fra handleturen. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen?

I sine nye modeller tilbyr Volvo løsningen som både skal øke sikkerheten og gi en enklere og mer komfortabel hverdag.

Fra bagasje til prosjektil

– Løse gjenstander i bagasje­rommet på en bil kan fort gi katastrofale konse­kven­ser, helt hverdagslige småting blir til rene prosjektiler fra bagasjerommet ved en nødbremsing, forteller salgssjef for Volvo hos Bil i Nord, Tom Karlsen.

Dette har den svenske bilprodusenten aktiv gått inn for å gjøre noe med.

I de aller fleste av sine nye modeller fins en egen sikkerhetsplate for handleposene, som effektivt hindrer slike uønskede situa­sjoner.

I kombinasjon med Volvos fotaktiverte bakluke er dette en løsning som også skal gjøre hverdagen enklere og mer komfortabel for bileierne.

Del av 2020-mål

– Volvo har jo siden oppstarten hatt et spesielt fokus på dette med sikkerhet. De var først ute med trepunkts sikkerhetsbelte og var sentral i utviklingen av airbag-teknologi. I dag leverer Volvo svært gode aktive og passive løsninger for førerassistanse og sikkerhet, både for de inni og de utenfor bilen. Finessen med «shopping­plata» er enda en detalj som skal bidra til at Volvo når sitt 2020-mål om null hardt skadde eller omkomne i Volvos biler, sier Karlsen.

