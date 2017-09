Årets SMAK i Tromsø står nok en gang klar til å servere deg det aller beste Nord-Norge har å by på.

Det er i år fem år siden SMAK ble arrangert første gang i Tromsø. Festivalsjef Petter Markussen mimrer tilbake til oppstarten.

– Vi hadde en drøm om at SMAK skulle samle og begeistre, men det har gått over all forventning. Da vi begynte å planlegge festivalen, så vi for oss mellom 10.000-15.000 besøkende, men det viser seg at vi var for beskjeden. Det er helt utrolig at vi de siste årene har samlet over 70.000. Det viser at folk setter utrolig stor pris på mat og det som er rundt, sier Markussen.

I år som tidligere år blir det festivalgate i Storgata med over femti produsenter og leverandører som stiller ut og presenterer smaksprøver på deres produkter.

Lavvo på Stortorget

Temaene for årets festival er Matvett og Det innovative Nordnorske Kjøkken. Vi må tenke mer på hva vi kaster av mat og hvilke råvarer vi kan bruke mer kreativt – dette gjelder både det profesjonelle kjøkken og hjemmekjøkkenet, sier festivalsjefen.

Etter ett års pause er igjen lavvoen tilbake på Stortorget. Her blir det liv og røre fra morgen til kveld helt fra tirsdag morgen.

– Lavvoen er hjertet i festivalen, og her skal vi servere frokost hele uka og middager på kveldstid. Lavvoen vil være åsted for mange fristende og spennende arrangementer, sier festivalsjef Petter Markussen i SMAK.

Frokost

Om morgenen blir det arrangert frokost med ulike tema og for ulike målgrupper. Tirsdag blir det frokostseminar rettet mot mat- og reiselivsbransjen.

Torsdag flesker vi til med Insomnia breakfast club. I samarbeid med Insomnia arrangerer vi en økologisk frokost og DJ som spiller suggererende electronica, slik at du kan danse i gang dagen. God mat og god musikk er en perfekt start på dagen!

Fredag arrangeres det frokost i samarbeid med iTromsø, som står for underholdning til morgenfriske gjester. Om du liker seminar, elektronisk musikk eller bare vil ha frokost, alle er velkommen!

Matvett

Formiddagene blir det arrangert flere foredrag om Matvett for videregående skoler og studenter, mens hele byens befolkning inviteres til middag på torsdag. ASVO leverer mat som ellers ville havnet i søpla, så hva som står på menyen vet man ikke før grillen tennes.

Det vil selvfølgelig også bli arrangert Barnas SMAK i år, denne gang i lavvoen. Her blir det mange ulike aktiviteter for de minste, inkludert lek og læring om matvett.

Kveldsarrangement

Tirsdag og onsdag ettermiddag blir det food court med flere ulike mat- og drikkeleverandører. Tirsdagen er forbeholdt mat og øl, og arrangeres i samarbeid med Cafè Sånn sitt konsept ”Humle og bier”.

Her kan du kjøpe bonger som du kan bruke på mat og smaksprøver på forskjellige ølsorter fra ulike bryggerier. På onsdag kan du smake både mat, øl og vin, i tillegg kommer Bivrost med helt nye smaker av Nord-Norge som de ønsker publikums tilbakemelding på. Også her selges det bonger som kan brukes på både mat og drikke.

Torsdag er det saltfiskaften, hvor de kjente kokkene Luis Martins fra Portugal og Hung Fai fra Spania tilbereder et fantastisk måltid av nordnorsk saltfisk.

Kjente navn

Fredag og lørdag serveres Det Nordnorske Måltid, inspirert av årets tema Det innovative arktiske sjømatkjøkkenet. SMAK samler lokale og innovative kokker som møtes i to workshop med Gunnar Jensen fra Mathallen og Tommy Olsen fra The Edge i spissen, hvor de skal eksperimentere og utvikle ”Det innovative arktiske kjøkken” med nye retter basert på bifangst.

Årets SMAK-.kokker Halvar Ellingsen, Gunnar Jensen og Espen Ramnestedt serverer en gourmetmiddag med 10 serveringer fra det Innovative arktiske kjøkkenet.

Det vil også bli underholdning på kveldstid, med blant annet Thomas Leikvoll og Heine Totland på henholdsvis fredag og lørdag. Mens det på dagtid vil være dyktige foredragsholdere som Tommy Olsen, kjøkkensjefen på The Edge og Linda Tofteng Eliassen fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Billetter til alle arrangementene får du kjøpt via smakfest.no eller Facebook.