Får du sommerfugler i magen bare av tanken på pakke kofferten og reise til steder som Seychellene, Aruba og Mauritius? Da er du ikke alene – stadig flere velger nemlig eksotiske reisemål. Nå er det enklere og billigere enn noen gang å virkeliggjøre drømmereisen fra Nord-Norge.

– Vi ser en økende trend hvor stadig flere ønsker å reise til nye og spennende reisemål i vinterhalvåret, sier Svein Erik Bjørheim, sjef for Vings ruteflyavdeling.

Ifølge Bjørheim er Maldivene et av Vings største eksotiske reisemål på vinterstid, med en salgsøkning på hele 76 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Dubai øker også kraftig med godt over 50 prosent, forteller han.

Selv kastet han seg på eksotiskbølgen da kona Lisbeth fylte 50 år. Da gikk turen til øyriket Seychellene i Det indiske hav.

– Vi hadde lyst til å oppleve «drømmestrender» i virkeligheten, og dette var en perfekt anledning. Seychellene passer bra for par som ønsker å slappe av og nyte hverandres selskap. For å få mest mulig ut av turen kombinerte vi flere øyer, og de beste dagene hadde vi på paradisøya Denis Island, forteller Bjørheim.

Denis Island eies av den gjestfrie familien Mason, som lever etter det Kardemomme-by-lignende mottoet: «Øya er din – gjør hva du vil så lenge du ikke forstyrrer andre».

Mason-familien har lykkes med å bevare Denis Islands skjønnhet, og samtidig utviklet en bærekraftig og økologisk turisme. Her er det meste lokalprodusert, og øyas naturressurser er godt ivaretatt.

– Skal jeg anbefale én ting du må gjøre på Seychellene, så er det øyhopping. Det trenger ikke å være snakk om mange øyer, kanskje bare et par.

Praslin og Mahe er de største øyene, og de kan fint kombineres med 2–3 netter på mindre steder som Denis Island eller La Digue. Det er for øvrig på La Digue du finner de velkjente, spektakulære granittformasjonene på strendene, tipser Bjørheim.

Og hvordan var strendene?

– Enda vakrere enn på bildene du har sett, slår Bjørheim fast.

Ikke gå glipp av dette på Seychellene:

Stranden Anze Lazio på Praslin. Regnes som en av verdens beste strender.

Den privateide øya Denis Island. Rullebanen er en gresslette.

Den lille byen Victoria på hovedøya Mahé. En av verdens minste hovedsteder.

Strandparadiset Aruba

Katrine Parker jobber i Ving og er også blant dem som gjerne legger en ferieuke eller to på vinteren og reiser til eksotiske feriesteder.

– Solen sørger for litt ekstra energi i vintermørket, og du kan nærmest føle våren rett rundt hjørnet når du kommer hjem igjen, forteller hun.

I tillegg er været som regel perfekt, med mildere temperaturer enn om sommeren. Til nå har spennende steder som Cuba, Aruba og Mauritius stått på programmet for Parker og ektemannen.

– Øyene i Karibia er en klar favoritt både hos meg og mannen min. Nå er vi godt voksne og ferdige med skolebarn, så vi trenger ikke å ta hensyn til skoleferier eller velge barnevennlige hotell lenger. Vi reiser gjerne langt og prioriterer å bo bra, gjerne på 5-stjerners hotell som er kun for voksne, tipser hun.

Den karibiske øya Aruba ligger utenfor orkanbeltet og har økt voldsomt i popularitet i vinter – hele 71 prosent sammenlignet med i fjor. Katrine Parker anbefaler øya til alle som liker strandliv.

– Det beste med Aruba er de fantastiske strendene! Solen, hvit sand og det klassiske, karibiske turkisblå vannet er ubeskrivelig vakkert og må oppleves.

Øya er også perfekt for en strandsafari, for den er liten nok til at du fint kan se alt i løpet av en dag med en jeep.

– Hovedstaden Oranjestad er også hyggelig å besøke, og det er her alle cruiseskipene legger til for å la gjestene gå i land og shoppe – det er med andre ord bra med butikker her. I Palm Beach-området finner du mange bra restauranter, enten du er ute etter brasiliansk grillmat eller vil spise sjømat ute på en av pirene. I dette området er det også en del bra shopping, tipser Parker.

I tillegg til alle de idylliske strendene er Aruba kjent for nok en pastellfarget severdighet – nemlig rosa flamingoer i vannkanten.

– Flamingoene kan du oppleve på nært hold på den fine og litt annerledes utflukten til Renaissance Island. Du drar inn til Oranjestad hvor båten går fra hotellet Renaissance, forteller Parker.

Og båten går bokstavelig talt fra selve hotellet, du går nemlig om bord i hotellresepsjonen. Båten kjører så via en kanal ut til kysten og over til flamingoøya der det er to fine strender med solsenger og strandbar. På den minste stranden kan du vasse i vannkanten sammen med alle flamingoene som denne lille øya er kjent for.

Lettere å velge eksotisk nå

En del av oss tenker automatisk at eksotiske ferier er synonymt mange mellomlandinger og en omstendelig flyreise, men slik trenger det ikke å være.

Ving er for eksempel de eneste som tilbyr direktefly til den thailandske ferieøya Phuket i vinter, og du kan også fly direkte til Den dominikanske republikk i Karibia.

At Ving samarbeider med flere ruteflyselskap gjør det også enklere og tryggere å reise til eksotiske steder. Selv om du setter sammen reisen selv dekkes du nemlig av pakkereiseloven når du bestiller fly og hotell gjennom Ving.

Flyselskap som Emirates har etablert seg med ruter fra Oslo. Det har ført til kortere reisetid, og ikke minst – betydelig lavere priser på flybillettene. Utvalget av tilknytningsruter fra andre norske byer er også større enn noen gang, og det gjør det enkelt å reise blant annet fra Tromsø og Evenes.

Terje Grue, administrerende direktør i Emirates Norway, bekrefter trenden.

– Nordmenn liker tydeligvis å oppleve nye reisemål, og vi er ikke redde for å tråkke opp litt upløyd mark, sier han. Selv reiste han til Mauritius for noen år siden.

– Kona forsøkte faktisk å overtale meg i nesten ti år. Hun jobber også i reiselivsbransjen og hadde vært på Mauritius flere ganger, men jeg var i utgangspunktet veldig skeptisk til å dra så langt for «bare» en strandferie, forteller Grue.

Det var først da Emirates etablerte seg med rutefly, at han lot seg overtale. Sammen med kona og datteren på elleve samt en vennefamilie med tre barn i alderen 9-21 år gikk turen til den populære øya i Det indiske hav.

– Jeg må innrømme at jeg forelsket meg litt i Mauritius. Både fordi vi bodde på lekre hoteller der vi ble skjemt bort og vartet opp, men også fordi reisemålet passet så godt for hele familien. Det var et stort aktivitetstilbud å velge fra, og øya er rett og slett herlig å oppleve for både store og små.

Ifølge Grue tilbyr Mauritius høyt servicenivå og et fantastisk spennende kjøkken. De kombinerer mange smaker, og du finner mange impulser fra India, Kina og ikke minst Frankrike i maten.

En av de flotteste opplevelsene familien hadde var da de seilte langs vestkysten med katamaranen de hadde leid for dagen.

– Vi så delfiner som spratt ut av bølgene langs båten, og vi ble servert en fantastisk barbeque-lunsj om bord. Mannskapet disket opp med hummer, fersk fisk, kylling og godt drikke i glasset, og hele turen var magisk, minnes Grue.

Båtturen var rett og slett så bra at han anbefaler alle å gjøre det samme.

– Du må på en båttur når du først er her, og jeg vil absolutt anbefale å leie en båt alene slik vi gjorde. Det kan svi litt på lommeboken om man er bare to, men hvis dere er en hel familie eller flere, blir prisen helt overkommelig. Å nyte bølgeskvulpet, kanskje med noen gode «beats» på høyttaleren og få se sine nærmeste nyte ferien – det er luksus og balsam for sjelen, avslutter Grue.

Gode tips for å sikre seg vinterens reisekupp

1. Gjør deg kjent med reisearrangørenes nettsider

De beste tilbudene finner du som regel på nett, men det kan til tider være litt forvirrende å finne frem i jungelen av priseksempler, kampanjetilbud og reiseforslag. Ving selger reiser både med egne charterfly og med vanlige rutefly, og du selv kan bestemme om du vil bestille fly og hotell sammen, bare flybilletten, eller bare hotellrom. Du kan også bestille hotell for bare en del av reisen. Husk også at tilbudene sjeldent begrenser seg til det du finner på nett. Ringer du eller sender en e-post kan nemlig arrangørene fikse det meste.

2. Sats på lavsesong

Når det gjelder reisetidspunkt er det motstrøms som gjelder hvis du er ute etter gode tilbud. Lavsesong er høysesong for alle som er ute etter en ferie til lavere pris enn ellers. I tillegg er det mindre trafikk på reisemålene utenom høysesong – det er færre folk og roligere omgivelser.

3. Pass på hvilken dag du velger

For å finne de beste prisene bør du velge reisemål med mange flyavganger i uken, og gjerne daglig. I tillegg bør du huske at tirsdag og onsdag er de billigste utreisedagene for eksotiske langreiser. Hvis du drømmer om Asia, kan det være kjekt å vite at prisene er lavest nå og frem til begynnelsen av desember. Det samme gjelder for april og mai – med unntak av påsken.

Ps! De fleste ruteflyselskapene har en annen forretningsmodell enn typiske charterselskap. Mange forretningsreisende bestiller ganske sent, og derfor rabatteres ruteflybilletter sjeldent ned til restplassnivå sånn som i charterselskapene.

4. Ikke glem research før du bestiller

Det er lett å la seg rive med når flybillettene koster mindre enn en tur i matbutikken, men du bør også undersøke hva ting koster på reisemålet du vurderer. Selv om du kan få skikkelig billige flybilletter til et sted kan det være kamp om både hotellrom og leiligheter der, og da presses prisene opp – og totalt sett kan reisen bli mye dyrere enn du hadde sett for deg.

Husk! Det er fort gjort å glemme at ting kan ha forandret seg på steder du har vært tidligere. Sammenlignet med bare for noen år siden gjorde fulle handleposer på Fifth Avenue i New York et mye kraftigere innhugg på norske kontoer i sommer. Husk å sjekke kursen før du drar!