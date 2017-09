Tilfeldigheter hindret at liv gikk tapt i Lyngen

forside

Raset skjedde ved 15.40-tiden rundt 1 kilometer sør for kommunesenteret Lyngseidet. To hus, deler av fylkesvei 868 og en småbåthavn ble feid på sjøen i raset.

Fire geologer, deriblant fra Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energiverk, ble tilkalt for å inspisere området fredag. 55 husstander ble evakuert, men utpå kvelden kunne en rekke beboere på nordsiden flytte tilbake.

– Beboerne i 16-17 husstander, deriblant noen som står rett ved krateret, må inntil videre bo andre steder, sier politioverbetjent Tor Einar Eilertsen i Troms politidistrikt til NTB.

Kommunen opprettet kriseteam for å ta hånd om de evakuerte beboerne.

Fortsatt er det fare for skred i området, og flere hus står i fare for å skli ut i krateret skredet har etterlatt seg.

Meter fra raset

Rolf Tøllefsen, som driver verksted og båtfirma i Lyngen, befant seg på småbåthavna da jordmassene begynte å bevege på seg.

– En kollega og jeg jobbet ute på flytebrygga, bare noen meter fra raskanten. Bilen min forsvant, mens vi fikk oss en god seiltur ut på fjorden, sier han til NTB.

De to kollegene ble, etter å ha kommet seg til land, bedt om å dra ut i båt for å se etter overlevende.

– Begge husene sto nesten helt under vann, men vi så en mann i loftsvinduet på det ene og fikk ham ut derfra. Vi knuste ei rute og tok oss inn i det andre huset, men så ingen i den delen som var over vann, sier Tøllefsen.

Til behandling

Mannen i 60-årene som ble reddet ut av det ene huset, ble fløyet til sykehuset i Tromsø, som fredag kveld opplyste til NTB at mannen er til undersøkelse. Skadeomfanget var uklart, men han er ikke i livsfare og var ved bevissthet da han ble hentet ut.

Familien som bor i det andre huset som ble tatt av raset, var tilfeldigvis i Tromsø for å hjelpe sønnen med innflytting på hybel, skriver NRK.

Rolf Tøllefsen mener også det var flaks at raset ikke skjedde tidligere på dagen.

– Kort tid før var det barn fra barnehagen i nærheten ute og gikk i området. En mann som sto på land, fikk heldigvis også snudd trafikken bort fra området raskt, sier han til NTB.

Stort krisearbeid

I tillegg til en rekke privatboliger, ligger det også en folkehøyskole og et bo- og omsorgssenter i nærheten av rasstedet. Lyngen kommune har etablert et samlingssted for evakuerte på gamle Lyngen sykehjem.

– Dette opptar selvsagt alle som bor i kommunen. Det er etablert flere kriseteam som jobber med oppfølging av de pårørende. Alle etater i kommunen og en rekke frivillige er involvert i arbeidet, sier rådmann Leif Lintho i Lyngen kommune til NTB.

Sivilforsvaret deltar også i arbeidet med å kartlegge sikkerheten til beboerne i området, et arbeid som blir koordinert av Troms politidistrikt.

Fikk ikke sikringsmidler

Rett før skredet i Lyngseidet skylte to boliger på sjøen, fikk kommunene i området avslag på en søknad om å rassikre Nordnesfjellet i samme område.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere avslått å bruke midler på å utbedre rassikring og overvåking av skredutsatte Nordnesfjellet. Fredag avslo Olje- og energidepartementet anken fra det interkommunale samarbeidsprosjektet Fjellskred i Troms.

Raset gikk bare en time etter at ordførerne i de to nabokommunene hadde hatt et møte om avslaget. (©NTB)