Vi vil reise mer, men med samme feriebudsjett

I 2017 skal vi reise mer enn tidligere, viser ferske tall fra Virke Reises befolkningsundersøkelse.

– Reiselysten blant folk flest er økende, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reiser i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

– Bestillingene så langt i år er bedre enn tidligere. Dette viser at reiselysten er høyst tilstede blant folk flest og at vi planlegger ferieturene tidligere enn før, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

Over 40.000 kroner

Feriebudsjettet holder seg på et stabilt nivå, til tross for økende reiselyst. I gjennomsnitt planlegger hver norske husstand å bruke 41850 kroner på ferie i 2017.

– Vi har sett noen svingninger i feriebudsjettet de siste årene som følge av noe mer usikre tider i norsk økonomi. Dette ser nå ut til å ha stabilisert seg, forklarer Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.