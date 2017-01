Starter demensforening i Nordreisa

-Demensforeningen har som hovedformål å spre kunnskap om demens, og være en samlingsplass for de med demens og pårørende, sier Jensen om hvorfor de har valgt å starte opp foreningen.

De håper at så mange som mulig har anledning å komme på oppstartsmøte som Nasjonalforeningen for folkehelse arrangerer for å hjelpe til med oppstarten, og det vil være flere foredragsholdere. Blant annet vil det komme en representant fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

-Det er ikke sikkert folk vet at det finnes flere forskjellige typer demens, så lege Roald Westgård vil forklare hva demens faktisk er. Vi får også inn en spesialist på velferdsteknologi som skal snakke om hjelpemidler som kan hjelpe de med demens. Det er viktig å vise fram hva som finnes av hjelpemidler som kan hjelpe demente med å bo hjemme så lenge som mulig, forteller Anja

Flere medlemmer allerde

Pådriverne poengterer at det allerede er satt opp et interimsstyre

-Det er satt et styre som skal vare i ett til to år, så folk trenger ikke være redde for at de plutselig blir valgt inn om de ikke er interessert i det under møtet. Vi vil være pådrivere til å begynne med, forteller Anja og sier videre at de er avhengig av at folk engasjerer seg for videre drift av foreningen.

Det er allerede rekruttert rundt tretti medlemmer, så de som melder seg på under møtet, eller senere trenger ikke bekymre seg for at de er alene.

Mål

I følge Nasjonalforeningen for folkehelse jobber demensforeninger for økt livskvalitet for den enkelte og skape et mer demensvennlig samfunn. Og arbeide for bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Målet er at samfunnet skal være best mulig forberedt til å møte et økende antall personer med demens i årene som kommer

-Vi er opptatt av å lage en samlingsplass for lokalbefolkningen, ikke bare demente og pårørende, sier Jensen og nevner blant annet de som er interessert i temaet, eller opptatt av omsorg er hjertelig velkommen.

Anja kan fortelle at de har flere planer om hva som skal skje i foreningen, men håper på innspill og forslag fra de oppmøtte under møtet på mandag.