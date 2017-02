Flere biler vrakes i Troms

På Landsbasis nærmer beløpet seg 419 millioner kroner i vrakpant for 140 000 kjøretøy. Skatteetaten overtok ansvaret for utbetaling av vrakpant fra tolletaten 1. januar 2016. I løpet av første halvdel av 2016 ble det vraket 3502 kjøretøy i Troms, mens de resterende 2820 kjøretøyene ble vraket i løpet andre halvdel. Det ble vraket 6303 kjøretøy i Troms i løpet av 2015.

-Erfaringsmessig ser vi at første halvdel av året er den mest populære tiden for vraking av biler. Dette har nok sammenheng med at alle biler som vrakes innen 20. mars slipper å betale årsavgift, sier Kjell Vindvik seniorrådgiver for vektårsavgift og vrakpant i Skatteetaten.

Skatteetaten vil automatisk utbetale vrakpanten på 3000 kroner når kjøretøyet er levert på godkjent vrakplass. Avhengig av hvilken dag det gjøres på vil det fra 1 til 3 uker før penger er på konto.

Nærmeste vrakplass i Troms for beboere i Nord-Troms er Norsk Gjenvinning Metall AS avdeling Balsfjord, ellers finnes det tre vrakplasser i Tromsø, en i Sørreisa og en i Harstad.

I 2016 var det beboere i Akershus som vraket flest kjøretøy med et antall på 13 742, mens de i Finnmark vraket færrest med 2095 kjøretøy. Men sammenligner man tallene fra 2015 er det en økning på 20 prosent for Finnmark, mens i Akershus er en nedgang på syv prosent.