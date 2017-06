– Eldre skal også få leve livet sitt! 

Regjeringens nye eldrereform skal sikre at alle eldre får tjenestene de trenger for å mestre siste del av livet. Det utøves mye god eldreomsorg i dag rundt om i kommunene, både i institusjoner og av hjemmetjenester. Samtidig vet vi at kvaliteten på tjenestene varierer meget, mellom kommunene og innen den enkelte kommune.

«Leve hele livet» heter reformen som Høyre/Frp-regjeringen nå planlegger sammen med kommunene, eldre og pårørende. Senior Høyre forventer at reformen vil gjøre det lettere for eldre å mestre siste del av livet. Den vil bli fremmet i en stortingsmelding våren 2018, og innføres i 2019 dersom regjeringen får fortsette sitt arbeide etter valget i september.

Det handler om å få dekket behovet for helsehjelp ved endringer i livssituasjonen. Tidlig og riktig helsehjelp gitt av personell med god kompetanse.

Det handler om mat. Underernæring og feilernæring er et stort problem og fører til helseplager og sykdom. God mat og gode måltider er viktig for den fysiske og den psykiske helse.

Det handler om aktivitet og fellesskap. Være sammen med andre mennesker, være aktiv selv om helsen er svekket. Ved å forebygge ensomhet, forebygger vi også fysiske og psykiske lidelser. Mange pårørende trenger avlastning og støtte.

Disse tjenestene må henge sammen. Forutsigbarhet gir høyere kvalitet og skaper større trygghet. Kommunene må lære av hverandres gode arbeid. Med dette får de eldre hjelpen de trenger når de trenger den.