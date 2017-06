200.000 nordmenn uten reiseforsikring

Et sykehusbesøk i utlandet blir fort dyrt om du er blant de 200.000 nordmenn som ikke har reiseforsikring. En undersøkelse viser at 200.000 voksne nordmenn ikke har reiseforsikring, og nærmere 50.000 under 24 år mangler denne forsikringen.

Undersøkelsen gjennomført av Respons analyse for SpareBank 1.

- En reise kan fort bli dyr uten forsikring. Et uskyldig ankelbrudd kan fort koste deg 100.000 kroner og et helt ordinært legebesøk i utlandet ligger i snitt på 5000 kroner, sier skadeforbygger Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

Oppgir ikke promille

- Har du passert 20 år er du ikke lenger dekket av foreldrenes forsikring, selv om du bor hjemme, sier Nielsen.

Ungdom på festferie til syden blir ofte utsatt på skader og uhell som fallskader, beinbrudd og forgiftning. Det er å anta at mange skader som oppstår skyldes alkoholpåvirkning, men her mangler forsikringsselskapet god statistikk.

- Vi anbefaler at folk kontakter forsikringsselskapet sitt eller alarmsentralen, til eksempel SOS, så tidlig som mulig når det er behov for legehjelp. Vi har oversikt over hvor du kan få behandling og hjelp, sier Nielsen.

Millionutbetalinger

I 2016 registrerte SpareBank 1 Forsikring nærmere 38.000 skadesaker knyttet til reise. Totalt ble det utbetalt 244 millioner kroner i erstatning og av disse er nær halvparten relatert til høysesongen.

- Vi har naturligvis en økning i mai, juni og juli. De sakene vi får mest av er avbestilling, forsinket bagasje og sykdom som oppstår på reisen. I snitt koster et forsikringsoppgjør i forbindelse med reise 7000kr, og reisesyke koster oss som regel 10.000 kroner, sier Nielsen.

Den høyeste erstatningsutbetalingen i 2016 var på 6,9 millioner, men oppgjør i millionklassen er sjelden kost.

- Vi hadde også noen utbetalinger på om lag to millioner, men heldigvis er det sjelden våre kunder opplever dette omfanget, sier Nielsen