Nordmenn bestiller ferien med mobilen

– Vi ser at flere og flere bruker mobiltelefonen når de planlegger og bestiller reiser med oss. Nesten halvparten av all trafikk inn til nettsidene våre kommer nå fra mobiltelefoner, forteller markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving Norge, Tonje Løkaas Fossum i en pressemelding.

Ifølge henne har de to siste ukene vært "all-time-high" i besøk på deres nettsider. Mye av grunnen er høy trafikk fra mobiltelefoner.

– Det er nå faktisk flere som søker etter reiser på mobil enn på desktop, og kjøp av reiser fra mobil er nesten doblet mot samme periode i fjor, sier hun.

Og det er på kveldstid nordmenn drømmer seg bort og bestiller sine ferieturer. De fleste søkene på Ving blir gjort mellom klokken 20.00 og midnatt. Fra mobilen blir det i tillegg til de kortere turene, også planlagt familiereiser og lengre reiser.

– Det er både interessant og gøy å følge den utviklingen både vi og kundene våre er inne i. Vi har jobbet mye med å utvikle sidene våre til å være så mobilvennlige som mulig og for å gjøre det enkelt for kundene våre å finne det de søker. Og at det nå ser ut som om nordmenn synes det er trygt å bestille reisen sin via mobil synes vi er gledelig, sier Løkaas Fossum.