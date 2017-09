New Articles

Arbeiderpartiet er størst i Lyngen med 23,7 prosent. For Sølvi Jensen er det fattig trøst.

- Vi gjør det for dårlig i Lyngen som i resten av landet.

- Hva er forklaringen?

- Jeg vet ikke. Vi har i valgkampen gjort det vi kunne. Samtidig ser vi at det er store geografiske forskjeller i oppslutningen til Ap i Lyngen.

Hun ser ikke for seg at valgnederlaget får betydning for Jonas Gahr Støre.

- Han sitter trygt som partileder, sier Sølvi Jensen.