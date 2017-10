Snøkaos skapte trøbbel for FlyViking

New Articles

FlyVikings første tur til Øst-Finnmark gikk ikke som planlagt mandag. Det skriver Nordlys. På grunn av forsinkelser på flyplassen i Tromsø, rakk Ola Giæver og mannskapet kun å komme seg til Kirkenes.

I dag åpner FlyViking ny rute fra Tromsø Mandag skal Ola Giæver fly FlyVikings første tur fra Tromsø til Vadsø og Kirkenes.

Etter planen skulle flyet videre til Vadsø. En hel familie som skulle reise med FlyViking må vente til i morgen før de kommer seg fra Vadsø til Tromsø. Flygesjef i FlyViking, Jan Kristensen, forteller at kanselleringen ikke bare kommer av uværet på Langnes.

– Det er rett og slett arbeidstiden til pilotene som gjorde at flyet ikke kunne gå lenger enn til Kirkenes. Vi har ikke lov å la de fly mer. Selvsagt kan man skylde litt på snøværet, for hadde det ikke vært for forsinkelsene i Tromsø hadde de rukket å fly til Vadsø og tilbake til Tromsø før de hadde gått over arbeidstimene, forklarer han.

Giæver selv var skuffet over at de ikke nådde sin første planlagte tur til Vadsø, men skal allerede være i sving igjen tirsdag formiddag. Går alt etter planen lander flyet i Vadsø klokken 13.00.