Hedrer glemte helter

Regjeringen innførte i anledning frigjøringsjubileet i 2015 en minnemedalje «Takk for din innsats 1939-45».

I Lyngen kommune har ingen mottatt medaljen. Nå ber kommunen om tips om gamle helter, som fortjener å bli hedret.

Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Bakgrunnen for innføringen av minnemedaljen er at mange som gjorde en innsats under andre verdenskrig, ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener.

Siden innføringen er det tildelt over 1.000 medaljer i inn- og utland, opplyser Forsvarsdepartementet i et brev til ordførere i aktuelle kommuner.

Frist for å melde inn kandidater til Lyngen kommune er 15. desember.