Nå er alle turene i JuleSPREK helt klare

1. desember ble de tre første turene i både i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy lansert. Så kom det tre nye turer fram til de siste ble presentert lille-julaften.

Frisk luft i jula

Julen er ikke bare tiden for å slappe av og kose seg inn. Tingvoll mener viktig å være litt ute også.

- Mørketiden og adventstiden er her. Kanskje noen trenger en ekstra "puff i baken" for å komme seg ut i frisk luft og ut på tur. Det er viktig å få gjort noe utendørs også på denne tiden av året. Selv om det er mørkt vet vi at det kan være et fantastisk flott lys nå i desember. Det å jakte på lyset, de fine turopplevelsene og de gode vanene, er litt av årsaken til at vi drar i gang JuleSPREK. Nærmiljøturene står i sentrum denne gang. Det betyr ganske lette turer som passer for de aller fleste. Vi tenker litt adventskalender. Det betyr at folk ikke får vite nå hvilke turer som er med, forteller Hugo Tingvoll.

Etter lange perioder med varmegrader, regn og lite snø spøker det fremdeles litt for skiføret i Nord-Troms.

Men dette har Tingvoll helgardert seg mot med turutvalget.

- Vi har valgt ut turer som kan gjennomføres med eller uten ski. Kanskje noen kan tenke seg å prøve truger for aller første gang. I fjor kjøpte vi inn de første trugene. Det var populært for de i Kvænangen og på Skjervøy som fikk prøve dem. Nå har vi kjøpt inn flere. Det betyr at det er mulig å stikke innom rådhuset i våre fire kommuner og spørre om å få låne truger. Truger er en artig måte å gå på tur på. Ikke minst for dem som vil ha det litt rolig ned bakkene kan truger være et alternativ, men først må det komme snø. Det virker som om det blir mest turer på beina nå i starten av JuleSPREK, sier Hugo Tingvoll i Nord-Troms Friluftsråd.

Dette er turene

Kvænangen

Mikkalfjellet

Lysløypa i Burfjord (henger på tavla)

Limpahytta i Kvænangsbotn

Lysløypa i Sætra

Bjørnebua

Linkveien, Mefjellet

Veien opp mot Riddevarrivannet

Fiskeplassen

Langberget, Burfjord

Halsen

Omnes

Jonasbekken

Skjervøy

Sæterneset på Taskebyhalvøya

Skattørfjellet

Gapahuken på utsikten

Familiegropa, Kågen

Finneidet, Skjervøy

Oterstokken, Taskebyhalvøya

Isakeidet

Stussnesfjellet

Trollet

Holendervika

Pir- til pirvandring (moloene)

Gapahuken ved idrettsplassen

Kåfjord

Bakkemo i Birtavarre

Trollvikhytta

Topp 383 i Lilledalen

Gammeltaubanen, Kåfjorddalenen

Dalbakken, Olderdalen

Vikesokken, Nordmannvik

Gaskalokta, Birtavarre

Lillefjellet

Kåfjordbergan

Rassijohka

Spåkenes

Nomedalen

Nordreisa

Truisku

Lundefjellet (andre benken)

Sikkajávri

Sagåsen

Gorosmoen

Rongadalen (første vannet)

Saga-Beassi

Nappen over Rovdas

Sokkelvik

Tenketanken

Lysløypa Sørkjosen

Kvænnes