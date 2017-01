Sjekk Harald Zwarts hilsen til lokalbefolkninga

Norgespremieren til filmen Den 12. mann er planlagt 10. november 2017. Da kan vi få se flere bilder fra Lyngen på kinolerretet. Men først trengs det frivillige hender og kloke hoder til innspillinga av filmen. Lyngen frivilligsentral har derfor fått i oppgave å koordinere folk som ønsker å være alt fra statister, riggere og sjauere, til båtførere og kokker. I tillegg vil det bli behov for overnatting.

Steffen Dreyer, leder i Lyngen frivilligsentral, har påtatt seg oppgaven å være en mellommann for Lyngen og filmteamet. Lyngen kommune, frivilligsentralen og andre aktører samarbeider i forkant av innspillinga med Nordisk film.

– Filmen vil bli basert på de gode hjelperne i Lyngen og hele Nord-Troms. Opprinnelig var planen å ha ti mann i Lyngen, men nå har de flyttet hovedbasen til kommunen og dermed trengs det ennå flere. Det var Harald Zwart selv som kom med idéen for å be om hjelp fra Lyngens befolkning, og han ønsker at lokalbefolkninga skal være en del av filmen, sier Steffen Dreyer, leder i Lyngen frivilligsentral.

Budsjettet på filmen er satt til hele 64 millioner kroner – et av de største norske spillefilmbudsjettene noensinne.

Til Lyngen i mars

Filmen forteller historien om Jan Baalsruds flukt fra tyskerne. Allerede i april i fjor ble de første fem opptaksdagene av filmen unnagjort på Filmcamp i Målselv. Nå er det opphold i innspillingen som går i gang igjen i februar og varer til april.

I Lyngen gleder folk seg til filmtemaet ankommer kommunen. Dreyer forteller at de ønsker å fortsette den gode trenden, nemlig å ønske alle velkommen på best mulig vis.

– Ordføreren har vektlagt at i Lyngen ordner vi alt – vi tar imot alle, enten det er turister, flyktninger eller en filminnspilling. Vi ønsker å fortsette den gode trenden om å ta et tak for alle og hjelpe dem som trenger det.

Filmteamet skal etter planen være i Lyngen i to uker.

– De kommer til Lyngen 6. mars og skal være her fram til omtrent 20. mars, forteller Dreyer.

3500 visninger

Hilsenen på Facebook fra Zwart er allerede vist flere tusen ganger. Mange har allerede tatt kontakt med frivilligsentralen og gitt beskjed om at de ønsker å bidra.

– Facebook-videoen er vist 3500 ganger på under et halv døgn, og vi har fått mange gode henvendelser fra blant annet kokker og de som ønsker å være statister. Jeg kan tenke meg at det er behov for 20 til 40 personer, så dersom noen kan tre dager i uken og andre kan to, så er det glimrende.

I tillegg ønsker de å få tak i små og store skatter fra krigen til filminnspillinga.

– Vi er veldig interesserte i ting fra krigens dager, enten det er tysk eller norsk. Så dersom noen sitter på skatter fra krigen er vi veldig interesserte. Da kan de ta kontakt med meg, også vil jeg videreformidle det videre, sier Dreyer.

Ikke helt oversikt

Harald Zwart kommer til Lyngen med et team på omtrent 80 mennesker.

– Vi aner egentlig ikke helt hva vi trenger, men det trengs for eksempel bortimot 20 personer til å rigge opp og ned, flere følgebåter, folk til å sperre veiene der det skal spilles inn og sjåfører. Man vet ikke hva man trenger før man står midt i det.

– Harald Zwart synes det er veldig artig at vi finner på så mye gøy her i Lyngen, sier Dreyer.

