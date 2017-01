Utviklet eget mobilspill

-Det begynte bare som en liten hobby hjemme, hvor jeg satt med datamaskinen for å lære meg hvordan man lager spill, sier Jack Erik om hvordan han kom inn på spillutvikling.

Kristoffersen forteller at spillet Smilerage er den første appen han selv har laget. Og han ville lage noe som var så enkelt som mulig, for å lære seg det grunnleggende man trenger for å kunne lage apper og spill.

-Jeg fant tips på internett som sa at man burde begynne med å lage noe helt enkelt, og bygge videre derfra. Også brukte jeg et program som gjør det enkelt for de som ikke kan programmere og lære seg hvordan ting fungerer, sier Jack Erik og forteller videre at han brukte videoer og instrukser fra internett for hvordan man går fram når man skal lage apper og spill.

Jack Erik sier han ble inspirert av et annet enkelt spill som heter Flappy Bird, men valgte å gjøre en vri på det.

-Jeg blir nok å lage mer i framtiden, men har ikke noen plan om hva det skal være akkurat nå, forteller Kristoffersen, og sier at på grunn av jobb har han ikke tid til å fortsette med noen prosjekter akkurat nå.