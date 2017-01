Honningsvågrevyen gjør suksess

Revyen har turnert i hele Norge fra Arendal i sør til Kirkenes i nord, og skal de nærmeste dagene spille på Nøtterøy, Larvik og Moss.

- På tirsdag satte vi opp en ekstraforestilling i Nordreisa i mars. Allerede dagen etter vi la ut billetter til den første forestillingen var det nesten utsolgt, sier bookingansvarlig og gitarist Jens Richard Jensen og fortsetter med at salget på Skjervøy også går bra.

Honningsvågrevyen er på den andre sesongen av forestillingen «Ja takk, edle deler», som de har turnert med siden høsten 2015 rundt om kring i Norge. Og Jens

Travelt

Gitaristen forteller at det ikke blir mye tid til ferie.

- Vi tar en liten ferie rundt påsketider, og noen dager før vi skal ha avslutning i midten av juli på showet i Piteå, hvor vi skal ha forestillinger i fire dager.

Honningsvågrevyen har siden 2015 hatt over hundre forestillinger, og opptrådd for mer enn femti tusen publikummere. Men selv om de har et intensivt program, finner de fremdeles tid til å skrive nytt materiale.

- Vi jobber med det nye showet som skal ha premiere til høsten 2017, samtidig som er på turne nå, så vi skriver og har øvinger mens vi er på veien, svarer Jensen på når de har tid til å lage nye sketsjer.

Suksess i hele landet

- Vi solgte ut Olavshallen i Trondheim to ganger, det er nesten tre tusen billetter, så det er vi kjempefornøyd med. Vi hadde fem forestillinger på Chat Noir, så det er kjempegøy å gjøre det så bra på to så tradisjonsrike scener, forteller Jensen og sier videre at forestillingen de snart skal ha i Bergen også nesten er utsolgt.