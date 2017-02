Feiret fastelaven med fest i parken

Lyngsdalen sanitetsforening solgte fjær for å pynte et tre. Sanitetsdamene hadde bakt boller med og uten rosiner og noen boller var fylt med krem. Boller, kakao og kaffe var gratis til alle. Åslaug ”Søssa” Olsen kom med vafler, så det ble en skikkelig fest i nydelig vær. T Arrangementet var i stedet for salg av fastelavensris.

- Lyngsdalen sanitetsforening sier hjertelig takk til alle som var til stede og som gjorde sitt til at det kom inn over 2.000 kroner. Midlene vil bli brukt både lokalt og nasjonalt, sier leder Tove Dreyer.

Hun opplyser at salg av fastelavnsris på årsbasis i Norge gir tolv millioner kroner. Siden 1982 har sanitetskvinner i det ganske land samlet inn 200 millioner til forskning innenfor kvinnehelse.