Bandlista komplett for Rock & Reker

Lyngen Rock & Reker har komplettert bandlista med The Modern Times fra Tromsø.

Fra tidligere er det kjent at svenske Highway 40, The Late Great og Pristine spiller fredag 2. juni på Lenangsøyra.

Lucky Lew, Skambankt og Itchincide overtar lørdag scenen sammen med The Moderen Times. Sistnevnte er kjent for å være et svært solid og underholdende liveband.

Enorm spilleglede

The Modern Times er aktuelle med det kritikerroste albumet «This Is The Modern Times», som ble sluppet i januar.

Kvintetten har en unik sound med Magnus Vold Jensens særegne vokal i front, snedige tekster, originale låtarrangement og en enorm spilleglede som gjør bandet til noe av det mest spennende man hører i Norge for tiden, heter det i ei pressemelding.

Er godt i rute

Festivalsjef Linda Møller har mange baller i lufta fra sitt bosted i London.

- Vi venter på et avklaringsmøte med politiet vedrørende reguleringer rundt vaktholdet. Vi er i god rute med planlegginga, og satser på at det videre arbeidet mot festivalen skal gå ”smoothly”, forteller Møller.

Hun gleder seg over at nye sponsoravtaler er signert.

- Hvordan blir festivalen som helhet?

- Vi satser på en festival, som i tillegg til mye god musikk, også skal inneholde ei spennende messe og noe for de litt større ungene og ungdommene på lørdag formiddag, forteller festivalsjef Linda Møller.