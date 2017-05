Heddas (18) stykke settes opp på Det Norske Teatret i Oslo

iTromsø:

Teaterstykket «Morgendagens motgang» er skrevet av 19 år gamle Hedda Bech fra Storfjord som går dramalinja ved Kongsbakken vgs. Lørdag settes stykket opp på Det Norske Teatret som en del av DUS, den unge scene.

Skam kom etter

Stykket handler om Hermine som prøver å få den homofile broren sin, Espen, til å bli heterofil. Selv vil Espen være sammen med Isak. Navnene lyder kanskje kjent fra noen, da de er veldig like Isak og Even fra «Skam».

– Det er flere som har påpekt det, men da svarer jeg bare at det var «Skam» som stjal fra meg, sier Bech.

Satt opp flere ganger

Det var i fjor storfjordingen sitt stykke ble plukket ut som en av vinnerne under DUS og satt opp flere steder i Norge. Nå skal det fremføres av teatergruppen Godt & Blandet fra Fredrikstad.

– Det blir første gang jeg ser dem fremføre stykket. Det blir veldig spennende, og jeg tror det blir bra, sier Bech.

Eneste komedie

«Morgendagens motgang» er en av syv stykker som blir vist under DUS i løpet av helgen. Bech er en av to unge forfattere, resten er voksne.

– De har mye mer erfaring enn oss. Det er kult å skulle gjøre dette med dem. De er jo på et helt annet nivå, sier Bech.

Stykket hennes er også den eneste komedien som fremføres på Det Norske Teatret denne helgen, men det var egentlig ikke meningen.

– Det startet ikke som en komedie, men jeg fant ut at det fungerte best for historien. Jeg skrevet en del komedier tidligere og fått det til å fungere, sier 18-åringen.

Russ og forfatter

Den unge forfatteren har skrevet syv teaterstykker, og har mange jern i ilden.

– Jeg jobber med flere samtidig. Det blir litt sånn, særlig nå som det skjer så mye. Jeg er jo russ, har eksamener også er jeg i Oslo under DUS, sier Bech.

Vil sette opp stykket selv

Nå drømmer Bech om å få satt opp «Morgendagens motgang» selv.

– Som forfatter bestemmer jeg ikke hva som skjer på scenen, hva publikum får se. Da stykket ble satt opp i Molde introduserte hovedrolleinnehaverne seg med «i er Isak» og «i er Espen». Da tenkte jeg «det er jo ikke sånn dere ser ut». De gjorde det veldig bra, og lagde sin egen Isak og Espen som funket. Jeg har lyst til å sette opp stykket selv en gang, slik at det blir akkurat sånn jeg har sett for meg i hodet mitt.