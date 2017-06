Alt kan grilles!

En sjalottløk finhakkes sammen med et hvitløkfedd. Legges i bunnen av en liten jernpanne. En skvett hvitvin slås oppi – og en neve blåskjell legges på topp.

Et annet visdomsord fra Jensens munn er dette:

Vær tålmodig og la fisken ligge på risten til den har fått en krispy overflate. Da løsner den dessuten mye lettere og er lettere å servere. Og den smaker selvfølgelig bedre når overflaten er karamellisert.

Surf & turf

En voksen skive godt mørnet entrecôte, en tykk skive svinenakke og en real bit hvalbiff smøres med litt nøytral olje, saltes og pepres.

Kjøttstykkene legges på grillen og får tre-fire minutter hver (svinet litt lenger) på risten. Hvil litt før stykkene skjæres i små biter.

Vi rakk dessverre ikke å lage dessert denne gangen, men et hett tips er å skjære et snitt i en litt umoden banan og presse ned ruter av Firkløver i sprekken. Legg på grillen og vent til sjokoladen er smeltet. Server med is.

Drikke til alt dette? Valgfritt, men jeg foretrekker lyst øl – og helst Macks Isbjørn.

Bon appetitt!