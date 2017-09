Endelig kinostart på Skjervøy

kultur

Normalt starter kinohøsten på Skjervøy i midten av august. Men på grunn av oppussing har man valgt å utsette oppstarten litt.

- Ja, vi burde vært i gang for fjorten dager siden men har ventet på at oppussingen av kulturhuset skulle bli ferdig, sier Kenneh Johansen ved Skjervøy kino og kulturhus.

Søndag braker det løs, bokstavelig talt, med en krigsfilm og en bilfilm - henholdsvis kritikerroste "Dunkirk" og animasjonsfilmen "Biler 3".

- Vi satser på dobbelvisning denne gangen, slik at det er noe for både barn og voksne, sier Johansen, som sier at kulturhuset fortsatt ikke er helt ferdigstilt.

- Nei, vi er ikke ferdige. Vi hadde håpet vi skulle bli ferdig til første visning, men det ble vi ikke.

Av andre godbiter for Skjervøys kinopublikummet i høst finner vi blant annet "Bladerunner 2049", "Snømannen" og "Askeladden - i Dovregubbens hall".