Kinohøsten er i gang for fullt

kultur

Det er et spennende program for september og begynnelsen av oktober kinosjef Herdis Lindbom kan presentere for publikum.

Søndag og neste uke kan man få med seg den norske spenningsfilmen What happened to Monday regissert av finnmarkingen Tommy Wirkola. Denne gangen har Wirkola, med tidligere filmer som Kill Buljo 1 og 2, Død snø og Hansel and Gretel: Witch Hunters, fått med seg stjerneskuespillerne Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close og Pål Sverre Hagen.

Lynet McQueen er tilbake

En annen film som skal vises på lerretet erBiler 3 som er den siste filmen ut i det populære Biler-universet. Denne gangen må Lynet McQueen finne nye allierte for å hente inspirasjon.

Isende kald thiller

Mellom 17.september og 24.september vil filmene Lego®Ninjago, Thelma, Mother! rulle over lerretet. Sistnevnte er en mystisk og skremmende thrilleren om en ung kvinne (Jennifer Lawrence) og hennes ektemann (Javier Bardem) som får forholdet satt på prøve da univiterte gjester dukker opp i deres eget hjem.

Askeladden og de gode hjelperne

1. og 4. oktober vises den norske filmen alle har ventet på Askeladden - I Dovregubbens hall. Denne eventyrlige filmen er selvfølgelig basert på de folkekjære forfatterne Asbjørnsen og Moes klassiske fortellinger om Askeladden og de gode hjelperne hans. Også denne gangen handler det om den fattige bondesønnen og brødrene hans må begi seg ut på en farefull ferd for å redde kongerikets prinsesse.