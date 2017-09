Ny bok fra Lund Eriksen: – Det endte som et ultraløp

kultur

– Det har vært et langvarig prosjekt...

Slik beskriver Tromsø-forfatter Endre Lund Eriksen arbeidet med sin nye bok «Baksiden» som lanseres i november, til avisa iTromsø.

Forfatteren har fått klar beskjed fra forlaget Aschehoug om å holde kortene tett til brystet når deg gjelder innholdet – men han letter likevel litt på sløret når det gjelder selve rammen rundt fortellingen han bringer.

En thriller

– Jeg kan jo si det sånn at det er en thriller, og at det ikke er like mye å le av som i mine tidligere bøker, sier Eriksen til iTromsø.

Boka har også en helt annerledes oppbygging enn tidligere bøker fra hans hånd, sier Eriksen.

Fortsatt ung målgruppe

Forfatteren skriver fortsatt for et yngre publikum, men med den nye boka så er målgruppa noe eldre enn tidligere.

– Hovedpersonen er 16 år, men det er litt feil å si at målgruppa er 16-åringer, sier han.

Unge voksne er kanskje rettere, selv om også «eldre voksne» kan lese boka.

– Den er mer kompleks og mer omfattende enn de bøkene jeg har skrevet tidligere. Det er også flere fortellerstemmer i boka – og ikke kun 16-åringer, sier han.

Aktuelle temaer

Boka tar for seg aktuelle temaer som overvåking, terrorisme og andre alvorlige samfunnsstrømminger, sier Eriksen.

Handlingen foregår noen år inn i fremtiden, men det er ikke en klassisk science fiction med romskip eller lasersverd.

– Det ligger mye research bak, så det er ting som KAN skje eller ha skjedd, for å si det sånn, sier forfatteren.

Mistet hukommelsen

Prosessen bak boka har vært lang og noe slingrende. Ideen til boka fikk han for ti år siden, og den har ligget som en stein i skoen siden den gang.

De siste årene har han jobbet mer konkret med prosjektet, og det siste året var det tenkt at bokprosjektet skulle komme i mål.

Men:

– Jeg skulle ha siste skriveøkt i vinterferien i år, men jeg ble rammet av hjernerystelse og hukommelsestap etter en fotballkamp!

Det er ikke en optimal situasjon for en forfatter, for å si det mildt.

Husket ikke egne tekster

– Det var stykker av bokmanuset jeg ikke husket å ha skrevet. Det var veldig krevende, sier Eriksen.

Han har også hatt litt problemer med å levere fra seg manus.

– Jeg har også gjort en stor omskriving av historien helt på slutten. Jeg fikk nemlig en veldig god idé for hvordan jeg kunne gjøre den enda mer spennende, sier Eriksen.

Nå er imidlertid alt på plass – både minne og manus. Det var imidlertid ikke lett å avslutte prosjektet.

– Jeg har sammenlignet det med å melde meg på til et milløp, og oppdage at det både er et halvmaraton, maraton og ultraløp. Når du tror du er ferdig så er det fortsatt et godt stykke igjen, sier Eriksen.

Endelig ferdig

Nå er imidlertid manus levert, lanseringsdato satt og trykking bestilt.

– Er du nervøs?

– Ja, det er klart – men jeg har vært så lenge i dette gamet at jeg har lært meg å ikke bry meg så mye om det.

– Det som er det viktigste er at det er morsomt og inspirerende å skrive, og at skriveprosessen er bra, sier Kvaløya-forfatteren.