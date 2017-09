Vil du satse mot nye markeder?

kultur

Nå blir tidligere Dáhttu-programmer videre ført. Sametinget opplyser i en pressemelding at de denne høster starter med bedriftsutviklingsprogrammet Dáhttu 2.0, i samarbeid med Kreativ Industri.

– Vi vet at det finnes mange samiske kulturnæringsbedrifter med stort potensiale. Utfordringen er ofte å nå ut til nye markeder enn de som allerede kjenner produktene og merkevaren. Vi håper alle som kjenner seg igjen i dette søker om å delta, sier prosjektleder Marit Magelssen Vambheim i pressemeldingen.

Fokus på utvikling

Det er plass til tolv bedrifter i programmet. Søknadsfristen er satt til 30. september 2017. Deltakerbedrifter i Dáhttu 2.0 vil få inntil 30 timer rådgivning av erfarne konsulenter. Utviklingsprogrammet er ikke et kurs, men et program der fokuset ligger på å utvikle bedriftene og deres konsept.

Sametinget opplyser at å være med i Dáhttu-programmene krever en del fra deltakerne, men de får desto mer igjen. Deltakerne får dele erfaringer med andre kulturnæringsgründere i Norge og utlandet.

– Nettverkseffekten er et veldig viktig mål for Dáhttu 2.0, og det er viktig at bedriftene som deltar prioriterer å komme på samlingene. Vi planlegger første samling allerede i november 2017, sier Vambheim.

I 2014 deltok blant annet en bedrift fra Storfjord.