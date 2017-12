kultur

Ordfører og varaordfører samt personalrådgiver Peter Langgård ble tillagt vigselsmyndighet i Lyngen.

Kommunestyret vedtok videre at møterommet i første etasje på rådhuset stilles til disposisjon som vigselsrom.

Tilbudet er gratis for kommunens innbyggere mellom klokka 10 og 15 på hverdager. For øvrige er gebyret på 1.000 kroner per vigsel.

Vedtaket ble fattet som følge endringer i ekteskapsloven med virkning fra 1. januar 2018 for borgerlige vielser.