Vi er uenige om mye, men enige om å skylde på andre!

De hadde et felles budskap som gikk ut på at det ikke var aktuelt med sammenslåing av Nordland og Troms fylke. Videre at grunnen til det var at regjeringen ikke hadde gitt dem nye oppgaver. Et slikt narrespill tror jeg det er få som blir med på! Sannheten er nok at om regjeringen hadde overført alle mulige oppgaver, så hadde det ikke blitt noen sammenslåing av fylkene i Nord-Norge. Både Nordland og Finnmark har fra dag en stått fast på at de ikke ønsker å slå seg sammen med Troms, uavhengig av oppgavefordeling.

Fylkestinget i Troms har hele tiden vært klinkende klare på at vi ønsker en nordnorsk region, og det samme har selvfølgelig vår fylkesrådsleder Cecilie Myrseth vært. Under nevnte pressekonferanse var plutselig dette ikke like klart lenger. Forklaringen er vel at alle tre fylkeskommunene ledes av Arbeiderpartiet, og i stedet for å innrømme at de er uenige, så er de enige om å skylde på regjeringen.

Dette er et politisk spill som er lite konstruktivt, og vil ikke tjene vår landsdel. Det er et flertall på Stortinget som fortsatt vil ha tre forvaltningsnivåer, men at fylkene skal erstattes av større regioner. Det er antydet at vi ikke skal ha flere enn 10 regioner til sammen i landet vårt. Nå er svarfristen for fylkeskommunene gått ut. Noen fylkeskommuner er fortsatt i forhandlinger, og to fylker har vedtatt å slå seg sammen. Nå står det opp til regjeringen og Stortinget å avgjøre hva som skal skje videre. Jeg håper at de tegner kartet, og vedtar at Nord-Norge skal være en region.