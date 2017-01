Bestevenn eller folkefiende?

Mack fyller 140 år i år og er en av få større merkevarebedrifter i Nord-Norge, men er likevel en mygg i konkurransen mot den internasjonale giganten Carlsberg. I vårt lille hjemmemarked i nord oppfatter mange oss som den store giganten sammenlignet med de nye små mikrobryggeriene. Vi står nå midt i en storm. En storm som gjør at vi står i fare for å miste betydelige deler av vår omsetning på et tidspunkt der vi er økonomisk sårbar.

LES OGSÅ: Hevder Mack leverte tre ganger mer enn Rema 1000 forventet

Vi har lagt bak oss en svært utfordrende fireårsperiode etter byggingen av nytt bryggeri i Nordkjosbotn for 400 millioner kroner i Nordkjosbotn. Vi har solgt unna eiendeler, hentet penger fra eierne og hatt lønnsfrys for de ansatte for å berge bedriften vår i den vanskelige perioden etter oppstart av vårt nye bryggeri. Vi jublet i 2016 for et gjennombrudd med ny avtale med Rema og utvidet samarbeid med Coop og Norgesgruppen nasjonalt. Endelig skulle vi igjen kunne se fremover etter fire knalltøffe år. Vi ansatte åtte nye selgere og fikk gode tilbakemeldinger på utviklingen underveis. Derfor var meldingen fra Rema rett før jul ekstra tung.

Remas budskap var at de hadde inngått en bestevennsavtale med den internasjonale giganten Carlsberg på både vann, brus, cider og øl. Begrunnelsen var at økt konsentrasjon av kjøpet fra én leverandør skulle gi forbedrede betingelser. Rema ønsket derfor ikke lenger et tilbud fra Mack på vann, brus og cider, men kun et tilbud på noen få utvalgte bestselgere av øl helt i nord. Dette ville innebære at vareutvalget av våre produkter blir redusert med rundt 90 prosent i Rema-butikkene i nord. Dette kalles storm i et ølglass.

Mange snakker om fri konkurranse og forbrukerens valg i denne forbindelsen. Konkurranse krever normalt at det er minimum to alternativer. I dette tilfellet ble Carlsberg som eneste aktør invitert inn i konkurransen om å bli bestevenn. Rema og Carlsberg har i fellesskap blitt enig om hvordan volumet til Carlsberg skal økes på bekostning av de tradisjonelle regionale bryggeriene Mack, Aass og Hansa. Vi er så blitt invitert inn til å gi et tilbud på smulene som er igjen og forventes å bare godta dette. Dette kalles fri konkurranse.

Rema er selvsagt i sin fulle rett til å ta kommersielle valg og regnearkene tilsier sannsynligvis at det er mest fornuftig å samle alle innkjøp hos en leverandør. Denne aktøren får stordriftsfordeler og dersom du da i tillegg velger den som allerede er markedsdominerende så blir det mye bedre. For Mack, som skal plukke opp smulene, ser naturlig nok bildet annerledes ut. Vi skal levere betydelig mindre volum og må øke prisen pga. tap av stordriftsfordeler. Dette kalles å prise seg ut.

Det eneste feilkilden i regnearket er at øl sannsynligvis er det dagligvareproduktet som det er knyttet mest følelser til. Mack har en 140 år gammel historie i Nord-Norge, kjøper mange lokale produkter og tjenester, og er en aktiv samarbeidspartner innen idrett og kultur i mange lokalsamfunn. Ingen skal ta sin posisjon for gitt. Det har heller ikke vi gjort. Derfor har vi har investert tungt i nytt bryggeri for å bli mer effektiv og utvikle nye gode produkt. Forbrukere i hele landet har i løpet av fjoråret vist at de i stigende grad vil ha Macks produkter, og Mack har tatt markedsandeler både lokalt og nasjonalt i direkte konkurranse med Carlsbergs sortiment. Nå skal bestevennavtalen sikre at 90% av våre produkter i butikkhyllene hos Rema skal erstattes med Carlsberg-produkter. Dette kalles å lytte til forbrukerne.

Rema påstår at bestevennavtalen skal gi større mangfold i butikkene og flere lokale produkter. Samtidig skal det gi større volum til bestevennen Carlsberg. Dette skal løses gjennom at det brede vareutvalget til de regionale bryggeriene skal dramatisk reduseres og plassene overlates til den internasjonale giganten Carlsbergs brede produktportefølje. Dette skal krydres med noen hyllemeter med lokalt mikroøl, slik Coop og Norgesgruppen har gjort lenge, og de kommer med eksemplene Sagene og Grans - bryggerier som er for øvrig er deleid av Rema, og som er lokale i en bydel i Oslo og i Vestfold. Samtidig skal alle lokale vann-, brus- og ciderprodukter fra Mack fjernes fra Rema-hyllene. Dette kalles økt lokal satsning.

LES OGSÅ: Ingen enighet mellom Mack og Rema 1000

For Mack er det dramatisk å få beskjed om at vareutvalget av våre produkt nærmest skal utraderes. Vi gjør alt vi kan for å redusere våre kostnader og for å tilpasse oss et liv uten eller nesten uten volum på Rema, men vi føler et behov for å si at dette er dramatisk for oss. Vi er akkurat kommet fra knestående etter utfordringene i forbindelse med nytt bryggeri og har lite å gå på. Det er et faktum at vi ikke klarer å kompensere bortfallet uten å øke inntektene våre andre steder. Når Rema overstyrer det frie forbrukervalget i butikkene så trenger vi hjelp fra våre forbrukere til å bruke sin forbrukermakt. Reaksjonen i landsdelen – og blant Mack-drikkere andre steder i landet – er fantastisk og vi føler en massiv støtte, spesielt i vår landsdel. Vi er svært takknemlige og ydmyke over den. Vi oppfordrer ikke til noen boikott, men til å støtte oss gjennom å kjøpe våre produkt der de finnes. Vi oppfordrer til at forbrukermakten gjøres synlig for de som sitter med regnearkene, slik at de ikke får rett. Dersom regnearkmakerne mot formodning skulle få rett, så kan det bli et eksempel til etterfølgelse for de andre kjedene. Da vil giganten Carlsberg bli enda mer dominerende og det vil bli en umulig situasjon for de mellomstore bryggeriene i Norge, dvs. de norskeide tradisjonsrike som Hansa, Aass og Mack. Vi føler at vi må si fra før det er for sent. Dette kalles å sutre.

Vi lever i en landsdel der vi kaller en spade for spade. Vi ser at Rema i media kommer med en strøm av floskler og flotte formuleringer som skjuler den brutale realiteten. Vi har gjentatte ganger forsøkt å korrigere feilaktige påstander og beskrivelser – og dermed blitt beskyldt for å drive forhandlinger gjennom media, men det er Rema som gjennomgående har kommentert først i media. Dette kalles å forhandle i media.

Regionalt er vi stor, men vi føler vi har et godt forhold til våre lokale mikrobryggerier fra Bodø i sør til Svalbard i nord og forsøker å være raus. Vi er ikke ufeilbarlig og den som leter godt nok vil alltid finne feil. Vårt høyeste ønske er at man skal kunne kjøpe sin favorittdrikke i sin favorittbutikk eller favorittpub. Det er det verdt å kjempe for, uansett om man liker Mack eller ikke.