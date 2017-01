Trygge arbeidsplasser er vår viktigste jobb

Arbeidsledighet er ikke bare tall, prosenter og statistikk. Det er enkeltskjebner som mister inntekter som finansierer familiens utgifter, og som mister arbeidsfellesskap og kolleger. Derfor var Regjeringen tidlig ute da det kraftigste oljeprisfallet på 30 år rammet norsk økonomi .

Statsbudsjettet både for 2016 og for 2017 inneholder målrettete tiltakspakker mot ledighet på Sør- og Vestlandet og i de mest berørte bransjene. Det skapes jobber raskt ved at vi bruker ekstra penger på vedlikehold av skoler og sykehus, og vei og bane for å bekjempe ledigheten. Dette på toppen av en allerede offensiv satsing på samferdsel, helse, kunnskap og politi.

Prognosene viser at vi har et krevende år foran oss. Men Regjeringens politikk har bidratt vesentlig til at norsk økonomi har utviklet seg bedre enn mange fryktet da oljeprisen falt så kraftig. Både husholdninger og bedrifter ser lysere på fremtiden, og den registrerte ledigheten har gått ned i de fleste av landets fylker det siste året.

Selv om utviklingen er positiv skal vi aldri glemme at det er flere tusen dyktige mennesker i dette landet som står uten arbeid. Det å ha en jobb å gå til er viktig for den enkelte. Det utjevner forskjeller, gir valgfrihet og større muligheter for alle – og det er ikke minst viktig for både verdiskaping og velferd. Trygge arbeidsplasser til enda flere er derfor Regjeringens viktigste jobb i året som kommer.

Vi vet at oljevirksomheten ikke vil være den samme motoren for økonomien som før. Utfordringene kan derfor ikke møtes med kortsiktige tiltak alene. De mange bedriftene jeg møter rundt om i landet opplever tøffe tak, men det er også et sterkt pågangsmot og optimisme. Omstillingen handler derfor også om å tenke nytt og fremtidsrettet. Dette er statsbudsjettet preget av. Vi satser på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon, vi reduserer skattene for å gjøre det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape nye jobber. Slik styrker vi velferden i dag og trygger Norge for fremtiden.