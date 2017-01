Gleden over å bety noe for andre gjør Norge rikere

Kirkens SOS Norge har i førti år drevet sin krisetjeneste fullt og helt bemannet med frivillige. Nord-Hålogaland har sitt senter i Tromsø, der ble over 8000 henvendelser besvart i 2016 av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS har valgt seg 1. februar hvert år til å fokusere på det og være noen for andre. Ved sentret vårt i Tromsø har vi rundt 50 frivillige som året rundt, kveld og natt er tilstede for mennesker i krise. Derfor vil vi her hylle frivilligheten!

Frivillighet med svimlende omfang

Imponerende 66 prosent av befolkningen i Norge sier de har deltatt i frivillig arbeid det siste året, det tilsvarer nesten 2,8 millioner mennesker, viser Frivillighetsbarometeret 2015. Dugnad er en del av den norske kulturen og tallene viser at den frivillige innsatsen lever i beste velgående!

Frivillighetens verdi kan måles på mange måter. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at frivillig arbeid utført gjennom frivillige organisasjoner utgjorde 150 000 årsverk og skapte verdier for over 70 milliarder i 2014. Tallene er så store at de er vanskelige å fatte for de aller fleste.

Frivillighet har en helt egen verdi. For nettopp gjennom dette fenomenet, gjennom menneskers engasjement for gode saker, bedre liv, andres og egne rettigheter, fremmes mot og livsglede. Norge ville vært annerledes og fattigere uten frivillige hender og hjerter i innsats for andre.

Det handler om mye mer enn milliarder av kroner

100 000 frivillige organisasjoner i Norge bidrar på ulikt vis og løser ulike oppgaver som til sammen gjør at hjulene går rundt og at vi har det bedre – sammen. Kirkens SOS er en av veldig mange, og vår oppgave er å fremme livsmot og håp for mennesker i følelsesmessig- og eksistensiell krise. For livet kan være både godt og vondt, lett og krevende – og da trengs det noen som kan ta de vanskelige samtalene. Livet blir litt bedre når det er noen der med tid til samtale. Vi får ofte tilbakemeldinger fra de som tar kontakt med 22 40 00 40 at har det har en særegen verdi å snakke med et medmenneske som er der for dem, frivillig.

Alle som svarer på telefoner, meldinger og chat hos oss er frivillige. De er her klokken 04.00 natt til 1. juledag og klokken 14.00 en helt vanlig tirsdag. Uten dem ville det ikke vært noen Kirkens SOS.

Det er en storhet i det å vite at liv kan reddes, håp kan skimtes, fremtid kan anes, glede kan spire, livsmot kan gro. Kirkens SOS er stolte av at det til enhver tid er rundt 1000 mennesker i Norge som dedikerer deler av sin tid og oppmerksomhet ene og alene rundt det å være tilstede for de som måtte trenge det. Være der fordi vi alle trenger hverandre og ingen skal behøve å være alene når livet er vanskelig. Det er ikke liten innsats som blir gjort, helt frivillig.

Betydningen av å gjøre noe meningsfullt

Vi steker vafler, trener det lokale idrettslaget, er speiderledere, bidrar i velforeningen, organiserer loppemarked, er på dugnad i borettslaget og båthavna, plukker søppel i fjæra, er bøssebærere under TV-aksjonen, er besøksvenn, telefonvakt hos Kirkens SOS, og mye, mye mer. Hva er det som driver oss?

En forskningsrapport fra 2015 bekrefter at frivillig arbeid er noe vi gjør fordi vi mener det er viktig og i tråd med verdiene våre. Vi mennesker trenger å føle at vi betyr noe for andre. I tillegg er det viktig for mange å lære nye ting og bygge egen kompetanse.