27. Januar mintes vi de seks million jødene som systematisk ble drept på grunn av sin religion. I Norge var det rundt 800 jøder, bare 34 overlevde Holocausten. Det er tall som er vanskelig å ta innover seg, men hva som er enda vanskeligere å ta innover seg er hvordan kunne verden bare stå å se på? Hvordan kunne vi la dette skje? Dette er store spørsmål som krever store svar, men likevel er det enklere å finne svar enn vi skulle tro. Alt vi trenger er å snu hodene våre mot media og politikere i Norge og resten av Vesten. Jødedommen og Islam har mange forskjeller, men fremstillingene av jødene før andreverdenskrig og fremstillingen nå av muslimer i dag er ikke en av dem.

Jødehat er fortsatt noe som oppleves av mange jøder, det er så absolutt ikke noe som forsvant etter frigjøringen for 72 år siden. Før andre verdenskrig ble jøder fremstilt som «de andre», de kom og skulle ta fra «oss» velstanden «vår» og man diskuterte hvordan man kunne kontrollere jøder. I dag er «jævla jøde» er fortsatt et skjellsord man hører i skolegårder og konspirasjonsteorier om griske jøder lever i beste velgående, men den graden av mistenkeliggjøring og fremmedgjøring man så før og under andreverdenskrig tilhører fortiden. Ingen ville i dag ha fått publisert en hel bok som bygger på feil og fordommer om religionen, og om det hadde vært gjort så ville det ikke blitt en bestselger.

Men det har Hege Storhaug gjort i sin bok «Islam, den 11. landeplage» som fint kan brukes som håndbok i fremmedgjøring og mistenkeliggjøring av muslimer. En bok som er blottet for godt journalistisk håndverk, som velger hvilke fakta man ser på og inneholder direkte fakta feil, men på tross av dette får plass på biblioteker landet rundt. For så greit har det blitt å hate Islam.

Storhaug er langt i fra alene, justisminister Per-Willy Amundsen er i god Trump stil kjent for sine tvilsomme tweets blant annet "Folk må snart ta innover seg at etniske nordmenn er i ferd med å bli en etnisk minoritet i hovedstaden" og utsagn som «et nytt korstog kan bli nødvendig». Heldigvis har ingen norske stemmer gått så langt som Trumps og foreslått et nasjonalt register for muslimer. Men det er mange som har tatt til ordet for hvordan vi kan kontrollere hvordan muslimske kvinner skal kle seg.

Selv om vi har hatt en stygg debatt i Norge, så har den ikke blitt like stygg som mange andre plasser, men hver bidige gang Islam kommer opp i media kommer også de kalde gufsene fra fortida. En integreringsdebatt er viktig, men integrering er ikke assimilering. Debatten må handle om hvordan vi kan inkludere flest mulige i samfunnet vårt, for det er slike rause samfunn vi ønsker oss.

På 72-års dagen til frigjøringen av jødene i Auschwitz er det paradoksalt at vi hører i samme nyhetssending at Trump setter ned en ordre om at personer fra syv muslimske land ikke får visum enten de er muslimer eller ikke de neste nitti dagene for å «hindre terror». Den beste måten å hedre alle de vi mistet er å sørge for at noe slikt aldri skjer igjen, vi kan ikke godta en slik fremmedgjøring av en ny gruppe mennesker. Eller har vi ikke lært noe?