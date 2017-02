– Flere skal få overleve kreften

Den 4. februar markeres verdens kreftdag, der fokuset er på å styrke arbeidet i kampen mot denne forferdelige sykdommen. I 2015 innførte regjeringen et viktig tiltak i denne kampen, nemlig pakkeforløp for kreft.

Pakkeforløpet innebærer at pasienter får faste tidsplaner for utredning, behandling og rehabilitering, og de får i tillegg en fast koordinator som følger dem opp gjennom hele sykdomsforløpet. Til nå har mer enn 30 000 kreftpasienter vært en del av denne ordningen.

Pakkeforløp for kreft har i mange år vært en av Fremskrittspartiets hjertesaker. Allerede i 2013 fremmet Fremskrittspartiet forslag om å innføre dette, med ble nedstemt av det daværende rødgrønne flertallet. I regjering fikk vi imidlertid gjennomslag for saken. Vårt mål er at flere skal overleve kreft, samtidig som at flere skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom en svært krevende periode. Pakkeforløp er et langt steg i riktig retning.

Ordning med pakkeforløp gir pasientene raskere diagnose, og dermed også raskere behandling. Dette skaper større forutsigbarhet, og bedre oppfølging i pasientløpet. Derfor vil vi innføre det samme gode behandlingsløpet for også andre alvorlige og komplekse sykdommer. For Fremskrittspartiet er derfor pakkeforløpt for kreft en vesentlig arbeidsseier vi er stolte av.