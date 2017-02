Verdens øyne er rettet mot USA. Hver dag kommer nye, skremmende signaler fra vår viktigste allierte. Forsøk på å innføre forbud mot innreise for muslimer, kutt i støtte til abort og prevensjon til kvinner i fattige land, bygging av en mur mot Mexico og en total forakt for klima- og miljøpolitikk er bare noen av sakene som har fått hårene til å reise seg på ryggen vår. Trump-administrasjonen setter oss på prøve. Det krever mot å stå opp mot sine motstandere, og enda større mot å stå opp og si ifra til våre venner og allierte. Nå gjelder det å være en god venn for flertallet i USA, som ønsker seg en helt annen politikk.

Norge har aldri vært et uredd land i så måte. Derfor er det trist å se at Norges regjering velger utydelighet. Kanskje burde vi ikke være overrasket: Mens nordmenn flest bekymrer seg, jubler mange Frp-ere over USAs nye president. Mange av dem har vist noen av de samme impulsene som Trump. Både den forrige og den sittende justisministeren velger å boikotte og angripe medier de ikke liker, og den nye ministeren har fablet om at Norge trenger et nytt «korstog». Vi har en "Inkluderingsminister" som virker mest interessert i å ekskludere og skape forskjeller mellom mennesker, og sterke krefter i Frp ønsker nå å vedta at partiet skal fornekte klimaendringer. Frp-nestor og bystyrerepresentant Carl I. Hagen velger å hylle Trump for hans klimafornektelse.

I møte med politikere som spiller på fordommer og frykt, som ønsker å diktere den frie presse og som fornekter forskning de ikke liker, må vi mobilisere. Miljøpartiet De Grønne går inn i dette valget som et blokkuavhengig parti. Vi lover ingen partier vår lojalitet. Men én ting er avklart før valget: vi trekker grensen ved Frp. Trumps fanklubb bør ikke styre Norge. Miljøpartiet De Grønne vil kaste FrP og gi Norge en regjering med ryggrad og vilje til å si nei til trumpifiseringen, både i USA, i Europa og her hjemme i Norge.