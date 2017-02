Vil ha avklaring om regionreformen nå

Årsmøtet i Troms KrF forutsetter at vårens behandling av regionreformen ender med tydelige vedtak om nye, store oppgaver til nye, større regioner.

Troms KrF anbefaler Stortinget å gå inn for en løsning med to nordnorske regioner, og å sette den nye grensa ved Tysfjorden. Den nordligste regionen må utformes på en måte som tar hensyn til at Troms, Finnmark og nordre Nordland utgjør en funksjonell region blant annet innenfor samferdselssektoren og kompetansesektoren. Sør-Troms og nordre Nordland utgjør allerede i dag en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og må gjennom reformen bli en del av samme region.

Etter årsmøtets vurdering har reformarbeidet lidd under mangel på kunnskap om det reelle innholdet i regionreformen, og forutsetter at vårens behandling også innebærer en flytting av oppgaver fra nasjonalt til regionalt folkevalgt nivå. Årsmøtet er likevel opptatt av at vårens behandling også må gi en avklaring i forhold til framtidige grenser mellom de nye regionene. Der fylker ikke selv har klart å komme til enighet med sine naboer må Stortinget vise vilje til å fatte de endelige beslutningene.