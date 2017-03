– Dette krever en solid beklagelse!

Det er all grunn til å spørre seg hva som egentlig skjedde i Tromsø, tirsdag. Eller egentlig. Det er mer grunn til å spørre seg hva som skjedde i timene før statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) kom dit. Hvem bestemte at de skulle gi NRK Troms ekslusivitet på nyheten om ny E8-trasé?

For uinnvidde er historien at de to rikspolitikerne kom til Tromsø, nærmest på måfå. TV2 hadde fått nyss i at samferdselsstatsråden var landet, og møtte ham på flyplassen i Tromsø. Der ble TV2s team servert noe de i ettertid har karakterisert som en bløff om hvorfor statsråden var der. Imidlertid ante media i Tromsø ugler i mosen. Noen ante at her var det mer enn det som ble sagt.

Og det var det altså. Etter en liten betekningstid erkjente Gudmunsen at, joda, de var der for å fortelle at E8 var i boks, men de hadde tenkt at NRK Troms skulle få vite dette først. Så kunne eventuelt de andre plukke det opp, om de syntes det var greit. Liksom.

Det er det altså ikke! At medlemmer av Regjeringen tillater seg å plukke ut medier til å fronte utpekte nyheter, setter tankene til helt andre regimer enn vi nordmenn liker å sammenligne oss med. Slikt er det bare diktatorer, sovjetledere og Trump som holder på med.

Og Solvvik-Olsen står selvsagt fritt til å benekte at dette har sammenheng med krangelen hans partifeller og kollega i Justisdepartemetet, Per-Willy Amundsen, havna i med Tromsø-avisa Nordlys om nettopp E8, men vi står også fritt til å velge å ikke tro ham. Når noe er for godt til å være sant, så er det ofte det. Og når noe er for

En hver står naturligvis fritt til å velge hvem en vil snakke med og like mye hvilke medier de vil bruke. Bare ikke de som sitter i Regjering eller på Stortinget. Våre folkevalgte må sende ut sine meldinger bredt, og så er det opp til media å avgjøre om saken er av en slik interresse at den bør dekkes.