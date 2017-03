Når økonomi er viktigere enn pasienten

Med nye regler om momsrefusjon for helseforetakene, viser helseminister Bent Høie og regjeringa at de setter økonomi foran pasientene. Det viktigste blir billig behandling. Fagforbundet frykter dårligere tilbud til pasientene, og sosial dumping av ansatte.

Alle som har vært innlagt på sykehus vet hvor viktig den totale opplevelsen er. Maten må smake, rommene må være rene, og sykehuset må ha god ventilasjon. Kirurgen vet hvor viktig det er med godt renhold på operasjonsstua. Legen på gastroavdelingen vet hvor viktig det er med dyktige kokker som leverer god og næringsrik mat. Sykepleieren vet hvor viktig de på økonomiavdelingen er.

Slike tjenester mener regjeringen nå skal kjøpes av private leverandører. Fra 1. januar 2017 endret regjeringa, med støtte fra KrF og Venstre, reglene for moms på norske sykehus. De nye reglene gjør at helseforetakene får refundert merverdiavgiften ved kjøp av varer og tjenester. Slik blir det mer økonomisk attraktivt for sykehusene å kjøpe tjenester fra private aktører, framfor å bruke egne ansatte. Regjeringa har for alvor åpnet for at velferdsprofitører skal få stikke sugerør inn i en hardt presset helseøkonomi, mens ansatte kan miste jobbene sine.

Fagforbundet mener endringene får større betydning for kjøp av støttetjenester, enn for kjøp av helsetjenester. Støttetjenester er tjenester som renhold, kantine, økonomi, HR, drift og vaskeri. Det betyr at mange lavlønnsgrupper kan bli satt ut på anbud, med påfølgende negative konsekvenser. Tjenestepensjonen kan bli redusert med mange hundretusen kroner. De er ikke lenger kollegaer med det øvrige helsepersonellet. De får mindre tilhørighet til sykehuset, og faren for svekkede lønns- og arbeidsvilkår øker.

Bent Høie glemmer at sykehusene er en stor organisme med mange funksjoner som må jobbe sammen. Hva skal man for eksempel gjøre med eksterne som får tilgang til taushetsbelagt informasjon av pasienter i sykehusene?

Å sette tjenestene ut til mange ulike private leverandører medfører oppsplitting av det totale tjenestetilbudet. Det er også dokumentert at anbudsprosesser i det offentlige ikke alltid klarer å luke ut useriøse og i verste fall kriminelle aktører når de kjøper tjenester fra kommersielle selskaper.

Sykehusene trenger kompetente, faste ansatte som føler de er en del av det store fellesskapet. Renholderne, kantineansatte og de som jobber på vaskeriet er like viktige som legen eller direktøren. Regjeringen bør holde seg for god til å bruke dyktige arbeidsfolk som brikker i et politisk spill om ideologi.