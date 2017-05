– Fisken i havet skal tilhører folket

Den norske fiskerinæringen baseres på evigvarende ressurser som eies av fellesskapet i Norge. Samfunnets forventninger til fiskeri-og sjømatnærinen er høye, og næringen er viktig for sysselsetting og verdigskaping nasjonalt, og for mange regioner og lokalsamfunn langs kysten er det selve livsgrunnlaget. Målet om at Norge skal være verdens beste sjømatnasjon, kan derfor ikke reduseres til krav om bedriftsøkonomisk lønnsomhet alene, men det forutsetter også at sektoren oppfyller samfunnskontrakten.

De siste 25 årene har flere nordnorske byer og bygder og fiskevær på ulovlig vis blitt frastjålet selve livsgrunnlaget. Kvoterettigheter for mange milliarder kroner er privatisert og ført sørover, på tross av at havressursloven sier at ”fisken tilhører det norske folk i fellesskap”. Den verdifulle kystkulturentruet. De ulovlige privatiserte kvotene må kjøpes tilbake av staten og tilbakeføres dit de hørte hjemme. Det er viktig at arbeidsplasser og eierskap er lokalt forankret.. Slik sikres rekruttering og framtid i samfunnet langs hele kysten.

Fagforbundet Troms støtter tidligere uttalelser fra fagbevegelsen i Nord – Norge.

NORD-NORGE ER IKKE EN KOLONI: FAGFORBUNDET KREVER AT FISKEKVOTENE SOM ER RANET FRA LANDSDELEN MÅ TILBAKEFØRES – OPPDRETTSNÆRINGEN MÅ BLI BÆREKRAFTIG OG FRAMTIDSRETTET.