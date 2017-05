Flere får pleiepenger

Den 18. april i år ble ny pleiepengeordning vedtatt av Stortinget. Den nye ordningen trer i kraft 1. oktober. Dette har vært en viktig sak for Høyre, Frp, Krf og Venstre som regjeringen nå leverer på. Budsjettet mer en dobles, økes med 560 mill. kroner. Familier med alvorlig syke barn opplever krevende dager og et liv som ikke går opp. En ny og forbedret pleiepengeordning vil gi disse familiene en lettere hverdag. Dagens ordning er streng, komplisert og lite forutsigbar. Ofte ender det med at en av foreldrene blir sykemeldt eller må gå ned i stilling. Flere jeg har snakket med har vært i en fortvilet situasjon. I Norge er de fleste familier avhengig av to inntekter for å greie de høye boutgiftene. Nå vil disse foreldrene få en bedre hverdag, fordi pleiepengeordningen utvides og inkluderer flere sykdomstilfeller. Det er barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som skal være det avgjørende.

Dobbelt så mange kan få støtte

Utvidelsen av målgruppen innebærer at dobbelt så mange får rett til pleiepenger. Sykdomskravet lempes på, aldersgrensen økes til 18 år og barn med alvorlige og varige sykdommer inkluderes i ordningen. Foreldre i en krevende livssituasjon vil få kompensasjon for midlertidig bortfall av arbeidsinntekt for å pleie sitt syke barn.

Fleksibelt

Ordningen blir mer fleksibel, slik at foreldrene kan kombinere jobb med pleie og tilsyn av barnet. Pleiepengeordningen får en tidsbegrensning på inntil 5 år (1300 dager) pr barn, ved fullt uttak, inntil 10 år ved gradert uttak. Det blir gitt 100 % lønnskompensasjon det første året ved fullt uttak (260 dager) og 66 % av tidligere inntekt de neste 4 årene (1040 dager), lik ordning som ved sykemelding. Foreldre disponerer dagene og kan ta ut pleiepenger i samsvar med barnets sykdoms alvorlighetsgrad, hele dager, halve dager og doble dager hvis begge foreldre er hos barnet. Hvis dagskontoen til et barn blir brukt opp og barnet på nytt blir alvorlig syk, på grunn av tilbakefall, en ny livstruende sykdom eller skade, kan det gjøres unntak fra regelverket. I disse helt særskilte tilfellene vil pleiepenger bli innvilget ut over taket på 1300 dager, og da vil det ikke være noen begrensning.

God tid til videre oppfølging

Noen barn trenger livsvarig behandling og oppfølging. En utvidelse av ordningen innebærer god tid for foreldre og det kommunale hjelpeapparatet til å kartlegge og planlegge hva kommunen må bistå med av helse- og omsorgstjenester når den statlige ytelsen med pleiepenger opphører. Det er viktig med smidige og gode overgangsordninger og avklarte forventninger til hverandre. Noe av det verste foreldre kan oppleve, er at barnet deres blir alvorlig sykt. Familier i en vanskelig livssituasjon trenger forutsigbarhet og trygge økonomiske ordninger. Jeg er glad den nye pleiepengeordningen gir flere foreldre mulighet til å være hjemme fra jobben og pleie sine syke barn når barna trenger dem som mest.