Kvinner og menn har ikke like stor makt, ikke lik lønn og pensjon, og ikke likt foreldreansvar. Kvinner jobber mer ufrivillig deltid, vold mot kvinner er et alvorlig problem, og på nett hetses kvinner på seksualisert vis. Selv om vi i Norge er kommet langt når det gjelder likestilling, er det altså mye som gjenstår.

Da Høyre og Frp la fram sin regjeringserklæring ble det klart at man ville si nei til kvotering, som statsminister valgte Erna Solberg bort å fremstå som en likestillingspolitisk rollemodell, og lot flere departementer ha bare menn i sine politiske ledelser. Og - vi fikk en likestillingsminister som offentlig hadde uttalt at likestillingen hadde kommet for langt.

Barnehageplass dyrere

I praksis ble pappapermen redusert, kontantstøtta økt, og barnehageplass dyrere, til tross for advarsler fra arbeidslivets parter og nær sagt alle hold. I tråd med manglende engasjement for likestilling for øvrig, ble konsekvensanalyser for likestilling ikke fremlagt da arbeidsmiljøloven ble endret.

Som en siste krone på verket, har likestillingsministeren lagt fram en «tom» likestillingsmelding, og akkurat nå har hun bedt om Stortingets tilslutning til å fjerne vårt fremste redskap, symbolsk og reelt - likestillingsloven. Likestilling bør håndteres som øvrige diskrimineringsforhold syns Solveig Horne. At kvinner ikke er en minoritet gjør ikke inntrykk overhodet.

Symboltung norsk merkevare

Likestillingsloven er en symboltung norsk merkevare internasjonalt, på samme vis som rasediskrimineringsloven er en slik i USA. Den er noe vi er stolte av, og som Arbeiderpartiet vil ta vare på og videreutvikle.