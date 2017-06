KrF satser på bøndene i Troms

For fem uker siden vedtok Stortinget en ny jordbrukspolitikk. En politikk som legger til rette for et aktivt landbruk over hele landet, som satser på en variert bruksstruktur og som satte et presist inntektsmål som sikrer at bøndene får betalt for den viktige jobben de gjør for oss. KrF tror på bonden og ønsker å satse på landbruket, og vi har ikke glemt vedtakene som ble gjort denne våren.

Inntekt er et av de viktigste virkemidlene for å sikre rekruttering og et fortsatt aktivt landbruk over hele landet. Det er ingen tvil om at inntektsnivået i jordbruket er lavere enn ellers i samfunnet. KrF mener at det av hensyn til rekrutteringen og for å heve inntektsnivået i næringen er viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Dette har også Stortinget vedtatt og det skal følges opp.

KrF mener at landbrukets viktigste oppgave er å produsere fôr- og matvarer med grunnlag i norske ressurser og som det ut fra våre driftsforhold er naturlig å produsere i Norge. Jeg er glad for det ambisiøse produksjonsmålet som ble satt i jordbruksmeldingen og som sier at matproduksjonen skal ha et omfang som dekker innenlands etterspørsel og eksport. Skal vi få til dette må vi satse på bonden, og det kommer KrF til å fortsette å gjøre.

Skal vi klare å produsere mer mat på norske ressurser så må vi ta i bruk hele landet. Derfor sørget KrF for at fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk nå blir tatt mer alvorlig gjennom vårt forslag om en egen redningsplan for gjennomsnittsfjøsa på 15-30 kyr. Disse utgjør tyngden av melkefjøs, og de har både under den forrige og denne regjering levd i skyggen av større robotfjøs. I jordbruksmeldingen tok Stortinget tak i dette og fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk skal nå tas mer på alvor. I tillegg vil KrF sikre en videreføring og styrking av virkemidler som er differensierte etter geografi og struktur. Dette er prioriteringer som er positivt for landbruket i Troms.

KrF er stolte over bøndene våre som produserer mat av høy kvalitet! Vi heier på landbruket i Troms og ønsker flere bønder og mer norsk matproduksjon, og det skal vi legge til rette for gjennom vår politikk.