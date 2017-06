Kan ikke bøndene stole på Venstre?

Her fremkommer det at forskjellen mellom bøndenes inntekter og andre gruppers lønninger skal minskes, og at også mindre og mellomstore bruk må bestå.

Mot borgerlig løsning på jordbruksfloken Venstre får tilslutning fra Høyre og Frp til forslaget om en ny ramme på 625 millioner kroner i årets landbruksoppgjør, som dermed trolig går mot en løsning.

Venstre bryter med egen stortingsmelding når Trine Skei Grande nå mener at bøndene er for kravstore : de fortjener ikke mer enn 165 mill. mindre enn det absolutte minimumskrav på 790 mill. Dermed er vi like langt, og inntektsgapet består. Politikerne evner ikke å se hva dette kan bety for rekrutteringen til landets viktigste yrkesgruppe.

Et annet forhold som bryter med Stortingets målsetting om økt selvforsyningsgrad er regjeringens narrespill omkring økt matimport fra EU, som øker støtt og stadig, på bekostning av egne matprodusenter.

Opposisjonen vil ha jordbruksramme på 790 millioner Ap, KrF, Sp og SV vil i et felles opplegg for jordbruksoppgjøret ha en ramme på 790 millioner kroner, 165 millioner mer enn det borgerlige flertallets ramme.

Jeg aner en ironi i Venstres temmelig lunkne forhold til norsk landbruk. Før parlamentarismen ble innført her til lands oppsto en organisasjon som skulle avhjelpe krisen blant norske bønder : BONDEVENNEN. Dette var forløperen til nettopp Venstre, som landets første politiske parti.

Før Venstre ryker under sperregrensen for godt har jeg et håp om at partiet kan finne tilbake til sine røtter og fatte hvilken skjebnetid norsk matproduksjon nå er inne i.