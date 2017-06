Punkt én er å insistere på å leve videre i tråd med sentrale verdier

Terrorangrepene i London har aktualisert debatten om generell bevæpning av norske politibetjener. I løpet av åtte minutter skal britisk politi ha uskadeliggjort de tre terroristene og sannsynligvis berget en rekke sivile menneskeliv i pinsehelga. Blodbadet gjør stort inntrykk på oss alle og setter naturlig nok i gang en debatt om både forebygging og beredskap.

Tre grufulle terroranslag i England kommer ubehagelig nært. Mange nordmenn tar turen til London og Manchester med jevne mellomrom. Dess nærmere man kommer denne galskapen, dess mer bekymret blir man for seg og sine – og da er det også nærliggende å tenke på behovet for beskyttelse.

Bruk av store kjøretøyer som våpen nådde nylig Stockholm med fatalt utfall. Det gjorde at norske politimyndigheter tok sine forholdsregler på selveste 17. mai. Det er et ubehagelig syn, men såpass irrasjonelle og fanatiske angrep på vestlig kultur og levesett, krever rett og slett mottiltak, slik man i sin tid gjorde med strengere sikkerhetskontroll på flyplassene eller 11. september 2001.

Punkt en er å insistere på å leve videre i tråd med sentrale verdier i vårt demokrati, men samtidig må vi sørge for å bruke det som står i vår makt for å beskytte folk flest og de som er satt til å skape trygghet. Vi har ikke vært tilhenger av generell bevæpning av våre politibetjenter så langt, og dette synet er det sammen. Imidlertid lever vi i en form for unntakstilstand, der man også i Norge kan si at det med all sannsynlighet kommer et terrorangrep på uskyldige. Det er også problematisk å sende politiet på jobb uten nødvendig verktøy, når faren for terror er såvidt høy.

Selv om vi er inneforstått med at det er umulig å gardere seg 100 prosent mot ondskapens voldsspiral, er det viktig å merke seg at Politiets fellesforbund er så klar på at lignende episoder i Norge vil kreve en helt annen responstid enn det vi har i dag. Det er hensyn som må vektes høyt. Det er synd om vi trenger en ny blodig påminnelse om hvor viktig beredskap og politiressurser er for oss alle. Det gjelder naturligvis også for etterretning overfor radikaliserte mennesker, som er kapabel til å forårsake samme type lidelser her til lands, inkludert distriktrene der responstid er et evig tema.

Å bevæpne styrker i områder der det synes relevant, og ved arrangementer man mener er potensielle mål, synes som en løsning vi må leve med. En permanent, total bevæpning bør demokratiet Norge fortsatt - med stolthet - være foruten.