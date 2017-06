Et stort flertall av landets kommuner ønsket å opprettholde strenge felles regler for vannscooterkjøring. 18. mai i år opphevet regjeringen allikevel disse reglene. Nå må hver enkelt kommune å vedta egne reguleringer.

Kommunene har mange viktige oppgaver og er ofte presset på tid og ressurser. Det er dårlig politikk å gi dem enda en oppgave de ikke har bedt om.

Vannscootere er annerledes enn båter. Med lynhurtige, krappe manøvreringer og fart fører vannscooteren til uforutsigbarhet for både dyr og mennesker som også bruker havet. FrP mener det er trist at noen vil ha strenge regler for vannscooterkjøring, «bare fordi de ikke liker farkosten.» Men dette er ikke et spørsmål om å like eller ikke like vannscooter. Vannscootere kan ha over 300 hestekrefter og topphastighet på over 100 km/t. Det som er trist er at disse kreftene slippes helt fri strikk i strid med folkets vilje, midt i sommerkystens idyll.

Mange kommuner sliter med å få på plass nye lokale regler før sommeren. Det betyr at vi kan ende opp med vannscootere som dundrer gjennom svaneflokker og badeområder uten at noen har bedt om det. I tillegg får vi et lappeteppe av ulike regler langs kysten. Denne situasjonen er uholdbar.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil heller gi både kommunene og livet ved kysten pusterom. Vi vil beholde roen og harmonien som kjennetegner somrene ved kysten slik vi kjenner dem. Ta vare på kysten!