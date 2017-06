Mer rettferdig og trygg pensjon

Landets pensjonister opplever i 2017 for tredje år på rad nedgang i sine alderspensjoner, til tross for at arbeidstakerne har hatt reallønnsvekst i to av årene. Denne urettferdigheten vil Arbeiderpartiet ha slutt på. Vi vil at pensjonistene aldri mer skal gå i minus når arbeidstakerne går i pluss.

Svak lønnsutvikling

Norsk økonomi har gått trått de siste årene. Mange har mistet jobben, ledigheten har økt, veksten i økonomien har vært lav, lønnsoppgjørene har så vidt gitt økt kjøpekraft siden 2013. Svak lønnsutvikling for arbeidstakere gir enda svakere utvikling for pensjonister. Siden pensjoner i dag reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng har pensjonistene hatt reallønnsnedgang i samme periode.

Ønsker ny modell

Arbeiderpartiet foreslår en ny modell, hvor pensjonene skal reguleres årlig etter snittet av forventet lønns- og prisvekst, slik også hensikten var da pensjonsreformen ble vedtatt. Med vårt forslag vil pensjonister aldri få redusert sin kjøpekraft når arbeidstakerne får økt sin, slik de har opplevd i to av de siste fire årene.

Forslaget sikrer pensjonistene mer trygghet og stabilitet i sine utbetalinger. I tider med lønnsnedgang vil pensjonistene få mindre nedgang, i perioder med oppgang vil pensjonistene alltid få ta del i oppgangen, men i noe mindre grad enn arbeidstakerne. Fordi også dagens reguleringsmetode er basert på forventet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, anslås endringen ikke å ha statsfinansielle konsekvenser over tid.

Fortjener rettferdighet

Forslaget har så langt blitt godt mottatt, blant annet i Pensjonistforbundet, Unio og LO. Blant partiene som har styrt de siste fire årene er mottakelsen dessverre en annen. Frp og Venstre går langt i å avvise vårt forslag, mens Høyre ikke vil avklare hva de mener. Arbeiderpartiet vil jobbe for bred enighet om en så viktig sak, og håper partiene på Stortinget kan gå sammen om å rette opp denne urettferdigheten for landets pensjonister. Det fortjener de.