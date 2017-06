Nå må Ap bestemme seg!

Fiskeripolitisk talsperson for Ap, Ingrid Heggø har nå gjort et forsøk på å svare meg på hva Arbeiderpartiet vil med pliktsystemet. Det som blir spennende nå er å se Støre sitt neste oppslag, for da er det vel noe annet som skal være Aps løsning på pliktsystemet enn det Heggø skriver i sitt innlegg. Dobbeltkommunikasjon har blitt Aps strategi i denne saken, hvor retorikken og taburetter er viktigere enn løsningene.

I Heggø sitt innlegg hvor hun anklager meg for cowboyfakter og høy sigarføring blir jeg overhode ikke noe klokere på hva det er som er Arbeiderpartiets løsning på pliktsystemet. Så jeg gikk tilbake til 2012, da daværende fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen (AP) sendte ut følgende forslag på høring:

Tilbudsplikten økes fra 80 % av torsk og 60 % av hyse, til 100 % av fartøyet sin fangst av torsk og hyse, for begge fiskeslag nord for 62° N.

Innføring av kjøpsplikt for 70 % av tilbudspliktig torsk og hyse, når det er sammenfallende eierskap til fartøy med leveringsplikt og tilgodesett landanlegg. En slik kjøpsplikt vil være et nytt element i ordningen med leveringsplikt.

Bearbeidingsplikten økes fra 70 % til 90 % av torsken som blir kjøpt av primært eller sekundært tilgodesett anlegg, og utvidet til også å omfatte hyse med prosentsats.

Ap må bestemme seg

Altså i 2012 ba Arbeiderpartiet om høringsinnspill på en innføring av kjøpsplikt for tilgodesette anlegg som var omfattet av tilbudsplikten. Dette er altså stikk i strid med det Heggø nå uttaler er Arbeiderpartiets fiskeripolitikk. Eller er det egentlig det? Først skriver hun i sitt innlegg at industrien ikke skal måtte kjøpe hele fangsten. Slik er det heller ikke i dag. Samtidig skriver hun at trålerne må forpliktes til å levere, altså da vil hun allerede i neste setning innføre kjøpsplikt for anleggene igjen.

Kanskje Støre svarer?

Nå må Arbeiderpartiet og Heggø bestemme seg! SKAL fisken leveres, eller KAN den leveres? Mottakene kan allerede i dag kjøpe 100%, så det er ikke godt å vite hva Ap egentlig mener. Heggø tar også nå til ordet at det ikke skal ha betydning for hvor mye det skjæres i fisken for å definere hva som er bearbeiding. Hvordan skal Ap og Heggø definere bearbeiding? Hvis det ikke har betydning om det skjæres i fisken, så vil vel frossen og ubeskåret fisk bli definert som bearbeidet fisk med Ap sin politikk?

Det var for øvrig den samme Heggø som påsto at produksjonsavgift på oppdrettsfisk ikke var å innføre en ny avgift, men at man ville øke markedsavgiften til sjømatrådet. Heller ikke her er AP enig med seg selv. Her vil faktisk AP selge fisken hel, uten bearbeiding, forstå det den som kan, kanskje Støre kan forklare?

Det interessante forblir fortsatt at da innstramningsforslagene ble sendt ut på høring i 2012 hadde altså de rødgrønne flertall og kunne gjort de endringer de ville gjennom enkle forskriftsendringer. Samtidig registrerer jeg at fylkesrådslederen i Troms også tar til ordet for mye av det samme i svaret på et skriftlig spørsmål i forrige fylkesting. Forslag som etter høringen viste seg å svekke lønnsomheten i industrien betraktelig og ville vært en katastrofe for Nord-Norge.

Politisk retorikk

Når de da likevel valgte å ikke gjøre noen endringer, illustrerer det at også Arbeiderpartiet da innså at det er systemet det er feil med, og at innstramminger mere hører til den politiske retorikken enn praktiske realiteter.