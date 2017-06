Vond medisin på den riktige måten

Ett av de store spørsmålene foreldregenerasjonen alltid har stilt seg, er hvordan de skal få gitt sine barn den medisinen de behøver uten at den spyttes ut. Mange måter har vært forsøkt, som tran ved skolestart.

Forsker på "Skam" blant unge jenter Nordreisakvinnen Rakel Lund Heggelund fikk skrive om det som interesserer henne mest. blir brukt i medieverden om informasjon vi vil gi dere, som dere egentlig ikke visste dere trengte. I en tid der stadig mer av informasjonen automatiseres gjennom algoritmer, vokser behovet for en viss kontroll med nyhetskonsumet. Fotballidioten trenger å få informasjon også om andre ting enn at Bård Flovik har fått sparken. Både vi i nyhetsmediene, og giganter som Facebook arbeider nå med systemer som skal gi deg «tran», og få deg til å synes det er helt topp.

Noen medier har imidlertid funnet rette resepten. Klassens ener er NRK, som med serien Skam traff innertier store deler av de fire sesongene den gikk. Publikum kunne følge Skam over flere plattformer. For hver dag la NRK ut nye klipp på nett, i tillegg til at det ble postet samtaler mellom karakterene og bilder. Tidspunkt for når ting ble publisert var det ingen som visste, noe som brøt totalt med det gode, gamle sendeskjemaet.

Peer Gynt-prisen til «Skam» Årets Peer Gynt-pris tildeles den nettbaserte TV-serien «Skam» og regissør Julie Andem. Det er politikerne på Stortinget som har stemt fram serien som vinner. få et ekstra innblikk i karakterenes liv gjennom deres egne instagram-kontoer. For de mer tradisjonelle mediebrukerne var det fullt mulig å følge serien linært på TV. Karakteren ble traktert av - til da - ukjente ungdommer man ikke kunne knytte til noe annet enn Skam, noe som forsterket realismen.

For hver sesong var det en ny hovedperson, og med det også nye dilemmaer og problemstillinger. Homofili, forelskelse, vennskap, hvordan passe inn, religion og psykiske problemer ble skildret på ungdommens premisser og med et språk ungdommen selv bruker.