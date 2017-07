Stopp sentraliseringa

Det politiske fleirtalet har ei grenselaus tru på at bare ting vert større så vert dei betre. Difor legg ein ned lensmannskontor og skattekontor. Kommunar og fylker vert slått saman med tvang. Sjukehus, forsvaret og NAV-kontor vert sentralisert. Lista er lang, men same kva spørsmålet er så er svaret frå regjeringa: Slå saman og sentraliser.

Senterpartiet ynskjer heller å satsa på tenester nær folk. Me trur at små einingar skaper tryggleik og ikkje minst gjer det enklare å samarbeida på tvers av ulike sektorer. Det gjer rom for at tilsette i offentleg sektor kan ta sjølvstendige val til beste for innbyggjarane.

For det som kjem etter sentraliseringa er byråkratiseringa. Detaljerte reglar og rapportering for alt mogleg. Dette for at sjefen som sit langt unna dei som gjer jobben skal kunne rapportere i detalj kva dei tilsette har gjort.

For å ta i mot denne informasjonen og lage nye reglar skal sjefen ha høgare løn og gjerne ei eiga informasjonsavdeling. Informasjonen skal sendast vidare til ein ny sjef med enda høgare lønn og større informasjonsavdeling.

For dei som gjer jobben vert det viktigare å dokumentera at dei ikkje gjer noko feil enn å faktisk gjera noko bra.

Når sentraliseringa og byråkratiseringa har verka ei stund så kjem kravet om privatisering. Dei tilsette er ikkje effektive nok kan sjefen til sjefen til sjefen sjå på sine grafer på datamaskinen. Dei må difor byttas ut.

Denne styringsmodellen har og vunnet fram på Stortinget til dømes for reinhald. Fram til no har det viktigaste vore at representanter og tilsette har hatt reine kontor og fellesareal. No har dei tilsette med ansvar for reinhald fått ipad for å kunne melde frå opp i systemet kva dei gjer og at dei ikkje har gløymd noko. Ipad kan nyttast til mykje, men den er dårleg å vaska med.

Dette vert rekna som moderne og effektivt. Eg meiner det er ei utvikling me må kjempe for å snu.

Eg trur på eit samfunn med meir ansvar og meir tillit. Difor vil Senterpartiet ha ei tillitsreform. Me må stola meir på kvarandre og ha tillit til kvarandre. For me kan ikkje leva av å kontrollera kvarandre. Byråkrati er ikkje den nye olja.